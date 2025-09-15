جزئیات مراسم خاکسپاری «امید جهان» اعلام شد

پیکر امید جهان ـ خواننده ایرانی ـ سه‌شنبه (۲۵ شهریورماه) از مقابل تالار وحدت به سمت بهشت زهرا (س) تشییع می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مراسم تشییع و خاکسپاری امید جهان، سه‌شنبه ۲۵ شهریورماه ساعت ۹ صبح از مقابل تالار وحدت به سمت بهشت زهرا (س) در قطعه هنرمندان برگزار می‌شود.

همچنین مراسم یادبود این خواننده پنجشنبه ۲۷ شهریور ساعت ۱۵ در مسجد الرسول (ص) واقع در میدان کاج سعادت آباد، برگزار خواهد شد.

«امید جهان» خواننده موسیقی پاپ اهل خوزستان بود که شامگاه جمعه پس از اجرای برنامه در جشن خرمای بم، دچار سکته قلبی شد. این هنرمند شنبه ـ ۲۲ شهریورماه در بیمارستان پاستور بم درگذشت.