En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تخلف بزرگ در پرسپولیس

پیام نیازمند در شرایطی پیش از شروع لیگ بیست‌وپنجم به پرسپولیس پیوست که در جریان این انتقال باشگاه پرسپولیس مرتکب تخلف شده است.
کد خبر: ۱۳۲۸۵۹۵
| |
974 بازدید
|
۱
تخلف بزرگ در پرسپولیس

باشگاه پرسپولیس در پنجره نقل‌وانتقالاتی تابستان شروع خوبی داشت و چند بازیکن را به خدمت گرفت که یکی از آنها پیام نیازمند بود، دروازه‌بانی که با قراردادی دو ساله از سپاهان به پرسپولیس پیوست تا یکی از خرید‌های بزرگ و خوب این تیم لقب بگیرد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛  در این پروسه، اما اتفاقاتی رخ داده که قابل تأمل است و باید مورد بررسی قرار گیرد. طبق اطلاعاتی که در اختیار خبرنگار تسنیم قرار دارد باشگاه پرسپولیس برای این انتقال قراردادی مجزا با یک مدیربرنامه به مبلغ ۲۳۰ هزار دلار امضا کرده است.

این قرارداد مابین باشگاه پرسپولیس و شخصی به نام رضا مصطفایی با طرفیت شرکتی اتریشی به امضا رسیده که براساس آن، باشگاه پرسپولیس باید مبلغ ۲۳۰ هزار دلار آمریکا را بلافاصله پس از عقد قرارداد دو ساله پیام نیازمند، به عنوان حق کارگزاری به این شخص پرداخت می‌کرد. این اتفاق در حالی رخ داده که طبق قانون فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ، باشگاه‌ها به طور مستقل حق امضای قرارداد با کارگزار و مدیر برنامه را ندارند.

در بخشی از این قرارداد آمده است:

۱. دامنه و ماهیت خدمات

بدینوسیله پرسپولیس طبق مقررات فیفا در مورد همکاری با واسطه‌ها، خدمات واسطه‌گری حرفه‌ای ایجنت را به کار می‌گیرد که دامنه و ماهیت آن ارائه خدماتی از جمله مذاکره برای قرارداد جدید با بازیکن پیام نیازمند، متولد ۰۶.۰۴.۱۹۹۵ («بازیکن») است.

۱.۲- ایجنت، نماینده انحصاری باشگاه پرسپولیس خواهد بود. صرف نظر از اینکه ایجنت به هر نحوی در انتقال بازیکن به پرسپولیس نقش مؤثر یا حتی فعال داشته باشد یا در صورت نقض انحصار توسط پرسپولیس، ایجنت حق دریافت کامل پورسانت توافق شده را خواهد داشت.

۱.۳- این قرارداد از تاریخ امضا تا ۲۰۲۵.۰۶.۳۰ منعقد می‌شود، اما بدون خدشه به حق ایجنت برای دریافت پورسانت.

۲. پورسانت

۲.۱- برای خدمات ارائه شده توسط ایجنت طبق شرایط شرح داده شده، پرسپولیس مبلغ ۲۳۰.۰۰۰ دلار آمریکا پورسانت خالص نقدی را برای یک قرارداد دو ساله (فصل‌های ۲۶-۲۰۲۵ و ۲۷-۲۰۲۶) به ایجنت پرداخت خواهد کرد. این مبلغ باید بلافاصله با امضای بازیکن پرداخت شود.

۳. مفاد نهایی

۳.۱- طرفین بدینوسیله موافقت می‌کنند که صلاحیت انحصاری دادگاه حکمیت ورزش (CAS) در لوزان برای هرگونه اختلاف ناشی از این قرارداد محفوظ است. زبان داوری انگلیسی خواهد بود و در صورت عدم توافق طرفین، هیئت داوری توسط داور واحد تشکیل خواهد شد.

۳.۲- این قرارداد فقط در دو نسخه اصلی به زبان انگلیسی، یکی برای هر طرف، تنظیم شده و پس از امضای هر دو طرف لازم‌الاجرا می‌شود.»

پیش از این نیز در تاریخ ۳ خرداد از قرارداد ۲۳ میلیاردی یک باشگاه با یک کارگزار برای انتقال ۲ بازیکن لیگ برتری خبر داده بود که منجر به ورود کمیته اخلاق شد.

مبلغ پایه قرارداد دو ساله پیام نیازمند با باشگاه پرسپولیس برای سال اول ۶۶ و برای سال دوم ۷۹ میلیارد تومان است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
تخلف پرسپولیس پیام نیازمند
دلایل صندلی خالی ایران در نشست فلسطین سازمان ملل/ تایید راهکار دو دولتی رسمیت به اشغالگری صهیونیست‌هاست
بازخوانی تاریخ؛ صادق قطب‌زاده: از پرواز ایرفرانس تا جوخه اعدام
توافق ایران و آژانس زیر تیغ انتقادات؛ دلیل موضع تند «عراقچی» علیه اروپا
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیشکش قاب ماندگار به وحید هاشمیان
معضلی به نام تابلوی تعویض در تهران!
قهرمانی تراکتور در فصل جاری قطعی شد!
پرسپولیس یک - فولاد خوزستان یک؛ تساوی تیمِ هاشمیان مقابل شعبه ۲ پرسپولیس
هاشمیان: هنوز به تکامل نرسیده‌ایم
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۴
0
0
پاسخ
اسمش درویش بود ... اما حاضر نبود میز سلطنتش رو رها کنه ...
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۹۳ نظر)
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۲۲۲ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۳۶ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۳ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۷۰ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۱ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۶ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۶ نظر)
نفیسه کوهنورد: همه اتفاقات به نفع ایران شد!  (۳۹ نظر)
تصاویر جشن تولد 52 سالگی ژیلا صادقی در آمریکا  (۳۹ نظر)
نهایی شدن تفاهم جدید ایران و آژانس/ عراقچی: قطعنامه‌های شورای امنیت بازگردد همکاری با آژانس را قطع می‌کنیم  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005Zcx
tabnak.ir/005Zcx