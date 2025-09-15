En
زنده با نتایج کشتی قهرمانی جهان| عموزاد و آذرپیرا آخرین امیدهای طلای ایران/ پیروزی متزلزل امیرعلی در گام نخست + فیلم

رقابت‌های کشتی قهرمانی ۲۰۲۵ جهان به میزبانی زاگرب در روز سوم با مسابقات مقدماتی دو وزن ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم پیگیری می‌شود و مسابقات مدالی چهار وزن ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم هم پیگیری خواهد شد.
|
زنده با نتایج کشتی قهرمانی جهان| عموزاد و آذرپیرا آخرین امیدهای طلای ایران

رحمان عموزاد در ۶۵ کیلوگرم و امیرعلی آذرپیرا در ۹۷ کیلوگرم آخرین شانس‌های تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در فینال و کسب مدال طلا برای ایران خواهند بود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی ۲۰۲۵ جهان به میزبانی زاگرب در سومین روز این رقابت‌ها از ظهر روز سه‌شنبه، ۲۴ شهریورماه آغاز شد که ایران سه شانس برای کسب مدال برنز دارد و دو کشتی‌گیر هم مسابقات مقدماتی خود را در اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم دنبال خواهند کرد.

پیروزی متزلزل آذرپیرا در گام نخست
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ - ۱۲:۵۲

امیرعلی آذرپیرا اولین مسابقه‌اش را در وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد قهرمانی جهان با برد مقابل حریف مغول به اتمام رساند. دارنده مدال برنز المپیک ۲۰۲۴ پاریس که جزو امیدهای مدالی تیم ایران محسوب می‌شود، در کشتی اول متزلزل نشان داد و ۲ بر صفر از حریف عقب افتاد و در ادامه هم با نتیجه ۲ - ۲ پیروز شد و به مرحله بعدی رفت.

برچسب ها
کشتی آزاد تیم ملی کشتی آزاد امیرعلی آذرپیرا رحمان عموزاد پژمان درستکار امیرحسین زارع کامران قاسم‌پور یونس امامی محمد نخودی امیرحسین فیروزپور
