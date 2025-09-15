زنده با نتایج کشتی قهرمانی جهان| عموزاد و آذرپیرا آخرین امیدهای طلای ایران/ پیروزی متزلزل امیرعلی در گام نخست + فیلم

رحمان عموزاد در ۶۵ کیلوگرم و امیرعلی آذرپیرا در ۹۷ کیلوگرم آخرین شانسهای تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در فینال و کسب مدال طلا برای ایران خواهند بود.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی ۲۰۲۵ جهان به میزبانی زاگرب در سومین روز این رقابتها از ظهر روز سهشنبه، ۲۴ شهریورماه آغاز شد که ایران سه شانس برای کسب مدال برنز دارد و دو کشتیگیر هم مسابقات مقدماتی خود را در اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم دنبال خواهند کرد.
امیرعلی آذرپیرا اولین مسابقهاش را در وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد قهرمانی جهان با برد مقابل حریف مغول به اتمام رساند. دارنده مدال برنز المپیک ۲۰۲۴ پاریس که جزو امیدهای مدالی تیم ایران محسوب میشود، در کشتی اول متزلزل نشان داد و ۲ بر صفر از حریف عقب افتاد و در ادامه هم با نتیجه ۲ - ۲ پیروز شد و به مرحله بعدی رفت.
