زنده با نتایج کشتی قهرمانی جهان| عموزاد و آذرپیرا آخرین امیدهای طلای ایران/ پیروزی متزلزل امیرعلی در گام نخست + فیلم

پیروزی متزلزل آذرپیرا در گام نخست

امیرعلی آذرپیرا اولین مسابقه‌اش را در وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد قهرمانی جهان با برد مقابل حریف مغول به اتمام رساند. دارنده مدال برنز المپیک ۲۰۲۴ پاریس که جزو امیدهای مدالی تیم ایران محسوب می‌شود، در کشتی اول متزلزل نشان داد و ۲ بر صفر از حریف عقب افتاد و در ادامه هم با نتیجه ۲ - ۲ پیروز شد و به مرحله بعدی رفت.