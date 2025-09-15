مقایسه تصادفات رانندگی زنان و مردان

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با تأکید بر جرم بودن رانندگی بدون گواهینامه، اعلام کرد صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان نیازمند اصلاح قانون است و در صورت تصویب، پلیس آماده اجرای آن خواهد بود.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان اخیراً به یکی از مسائل بحث‌برانگیز تبدیل شده و اختلاف نظر‌های زیادی پیرامون قانونی بودن آن وجود دارد. در حالی که برخی از کارشناسان بر این باورند که در این زمینه هیچ خلاء قانونی وجود ندارد، گروه دیگری اذعان دارند که قانون باید اصلاح شود تا امکان صدور گواهینامه موتورسیکلت برای خانم‌ها فراهم شود.

نظر پلیس راهور تهران درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان

در همین زمینه، سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، اظهار کرد که پلیس راهور در رابطه با صدور گواهینامه موتور برای بانوان تصمیم‌گیری نمی‌کند. او توضیح داد: «وظیفه‌ی پلیس راهور، اجرای قانون در راستای حفظ نظم ترافیکی است و هر زمان که صدور گواهینامه برای بانوان به قانون تبدیل شود، ما موظف به اجرای آن خواهیم بود.»

رانندگی بدون گواهینامه؛ تخلف یا جرم؟

سردار موسوی پور همچنین خطاب به بانوانی که در حال حاضر بدون گواهینامه با موتورسیکلت در معابر رانندگی می‌کنند، تأکید کرد که این عمل نه تنها تخلف، بلکه جرم محسوب می‌شود. وی افزود: «همکاران ما با این افراد برخورد قانونی خواهند کرد، چرا که فعلاً هیچ بانویی دارای گواهینامه موتورسیکلت نیست و پلیس نمی‌تواند خلاف قانون عمل کند.»