قیمت طلا ۱۸ عیار امروز دوشنبه ۲۴ شهریور

بازار امروز شاهد افزایش قیمت طلا نسبت به روز گذشته است.
هر اونس طلا امروز با کاهش ۰.۲۳درصدی، از ۳,۶۴۳ (سه هزار و ششصد و چهل و سه ) دلار به ۳,۶۳۵ (سه هزار و ششصد و سی و پنج ) دلار رسید.
|جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
|قیمت (دلار)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۳,۶۳۵
|-۸.۰۵
|-۰.۲۳
|10:59
|۳,۶۴۳
|۰.۰۰
|
|روز قبل
|۳,۶۴۳
|-۵.۶۸
|-۰.۱۶
|۲ روز پیش
قیمت طلا افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۱.۲۸ درصدی، از ۸,۴۵۶,۲۹۹ (هشت میلیون و چهارصد و پنجاه و شش هزار و دویست و نود و نه ) تومان به ۸,۵۶۶,۴۱۵ (هشت میلیون و پانصد و شصت و شش هزار و چهارصد و پانزده ) تومان رسید.
|جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۸,۵۶۶,۴۱۵
|۱۱۰,۱۱۶
|۱.۲۸
|10:59
|۸,۴۵۶,۲۹۹
|-۷۸,۰۲۸.۰۰
|-۰.۹۳
|روز قبل
|۸,۵۳۴,۳۲۷
|-۱۰۷,۵۷۷.۰۰
|-۱.۲۷
|۲ روز پیش
هر مثقال طلا 18 عیار امروز با افزایش ۱.۲۸ درصدی، از ۳۶,۶۳۱,۰۰۰ (سی و شش میلیون و ششصد و سی و یک هزار) تومان به ۳۷,۱۰۸,۰۰۰ (سی و هفت میلیون و یکصد و هشت هزار) تومان رسید.
