قیمت طلا ۱۸ عیار امروز دوشنبه ۲۴ شهریور

قیمت طلای ۱۸ عیار با افزایش ۱.۲۸ درصدی، از ۸،۴۵۶،۲۹۹ (هشت میلیون و چهارصد و پنجاه و شش هزار و دویست و نود و نه) تومان به ۸،۵۶۶،۴۱۵ (هشت میلیون و پانصد و شصت و شش هزار و چهارصد و پانزده) تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۲۸۵۸۱
385 بازدید
به گزارش تابناک، بازار امروز شاهد افزایش  قیمت‌‌‌‌ طلا  نسبت به روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا امروز با کاهش ۰.۲۳درصدی، از ۳,۶۴۳ (سه هزار و ششصد و چهل و سه ) دلار به ۳,۶۳۵ (سه هزار و ششصد و سی و پنج ) دلار رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۶۳۵ -۸.۰۵ -۰.۲۳ 10:59
۳,۶۴۳ ۰.۰۰

 

 روز قبل
۳,۶۴۳ -۵.۶۸ -۰.۱۶ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا  افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۱.۲۸ درصدی، از ۸,۴۵۶,۲۹۹ (هشت میلیون و چهارصد و پنجاه و شش هزار و دویست و نود و نه ) تومان به ۸,۵۶۶,۴۱۵ (هشت میلیون و پانصد و شصت و شش هزار و چهارصد و پانزده ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸,۵۶۶,۴۱۵ ۱۱۰,۱۱۶ ۱.۲۸ 10:59
۸,۴۵۶,۲۹۹ -۷۸,۰۲۸.۰۰ -۰.۹۳ روز قبل
۸,۵۳۴,۳۲۷ -۱۰۷,۵۷۷.۰۰ -۱.۲۷ ۲ روز پیش

قیمت مثقال طلا 18 عیار امروز

هر مثقال طلا 18 عیار امروز با افزایش ۱.۲۸ درصدی، از ۳۶,۶۳۱,۰۰۰ (سی و شش میلیون و ششصد و سی و یک هزار) تومان به ۳۷,۱۰۸,۰۰۰ (سی و هفت میلیون و یکصد و هشت هزار) تومان رسید.

