هزاران نفر از حامیان فلسطین عصر چهارشنبه به وقت تهران در اعتراض به حضور تیم دوچرخهسواری رژیم صهیونیستی در رقابت دوچرخهسواری «ووئلتا اسپانیا»، با برگزاری تجمع گسترده در مسیر اصلی مسابقه، عبور دوچرخهسواران را متوقف کردند.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، این حرکت اعتراضی با شعارها و برافراشتن پرچم فلسطین همراه بود و معترضان خواستار کنار گذاشتن تیم اسرائیلی از این رقابتها شدند. پلیس برای متفرق کردن طرفداران فلسطین که در مرحله نهایی مسابقه دوچرخهسواری ووئلتا اسپانیا در مادرید اعتراض کرده بودند، از گاز اشکآور استفاده کرد.
روزنامه صهیونیستی «جروزالم پست» در این باره نوشت، مرحله پایانی مسابقه دوچرخهسواری ووئلتا یکشنبه به دلیل اعتراضات طرفداران فلسطین که مسیر مسابقه را در مادرید مسدود کردند، لغو شد. تصاویر پخششده از شبکه تلویزیونی نشان داد که معترضان موانع فلزی را واژگون کرده و در چند نقطه مسیر مسابقه را اشغال کردهاند. در خیابان گرانویا، یکی از خیابانهای اصلی مادرید که قرار بود مسابقه از آن عبور کند، معترضان موانع را به وسط خیابان پرتاب کردند.
«پدرو سانچز»، نخستوزیر اسپانیا نیز روز یکشنبه گفت، از اعتراضات طرفداران فلسطین که مسابقات تور دوچرخهسواری «ووئلتا اسپانیا» را تحت تأثیر قرار دادهاند، احساس «افتخار» میکند.
سانچز در گردهمایی حزب سوسیالیست در مالاگا گفت که از مردم که برای «دلایل عادلانه، مانند فلسطین» به خیابانها میآیند، احساس غرور میکند.
نخستوزیر اسپانیا گفت: «احترام کامل خود را به ورزشکاران اعلام میکنم، اما همچنین تحسین خود را نسبت به مردمی مانند مردم اسپانیا ابراز میدارم که برای دلایل عادلانه، مانند فلسطین، بسیج میشوند.»
معاون نخست وزیر اسپانیا در اظهارنظری گفته است، اسرائیل تا زمانیکه مرتکب نسلکشی میشود، نباید در رویدادهای ورزشی یا فرهنگی شرکت کند.
