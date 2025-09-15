پزشکیان رهسپار قطر شد

مسعود پزشکیان رئیسجمهور دقایقی پیش از فرودگاه مهرآباد تهران عازم دوحه، پایتخت قطر شد. وی قرار است در نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی و عربی حضور یابد.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، رئیسجمهور پیش از عزیمت طی سخنانی بیان کرد: این نشست اضطراری بهدعوت امیر قطر و درخصوص تجاوز اسرائیل به دوحه برگزار میشود. اسرائیل هیچ چارچوب و ممنوعیتی بر خود قائل نیست و به اکثر کشورهای اسلامی از جمله لبنان، یمن، سوریه، عراق و ایران حمله کرده است و هر کاری که بخواهد انجام میدهد.
پزشکیان عنوان کرد: متأسفانه آمریکا و برخی اروپاییان از این تجاوزات پشتیبانی میکنند؛ در غزه نیز نسلکشی و فاجعه انسانی رخ میدهد و کودکان بر اثر گرسنگی و بمباران کشته میشوند و آمریکا با وتو، پشتیبانی و تدارکات از جنایات رژیم آپارتاید اسرائیل پشتیبانی میکند.
وی اظهار داشت: امیدواریم در نشست سران کشورهای اسلامی به جمعبندی برسیم و انسجام کشورهای اسلامی در قبال اقدامات اسرائیل افزایش یابد و جنایات اسرائیل که مرتکب میشود در مجامع حقوقی مورد برخورد قرار بگیرد، همچنین نیاز است با اقدامات عملی درخصوص مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و غیره فعالتر باشیم و کشورهای اسلامی میتوانند ارتباط با این رژیم جعلی را قطع کنند.
رئیسجمهور تأکید کرد: اگر ما مسلمانان «ید واحده» باشیم آنان نمیتوانند به این راحتی به کشورهای اسلامی حمله کنند و قوانین موجود در دنیا را زیرپا بگذارند.
به گزارش تسنیم، این اجلاس از روز گذشته، یکشنبه، و با حضور وزرای خارجه کشورهای اسلامی و عربی آغاز به کار کرده است و امروز نیز رئیسجمهور کشورمان در این نشست سخنرانی خواهد داشت.
