پزشکیان رهسپار قطر شد

رئیس‌جمهور پیش از عزیمت به نشست فوق‌العاده سران کشورهای اسلامی گفت: امیدواریم در نشست سران کشورهای اسلامی به جمع‌بندی برسیم و انسجام کشورهای اسلامی در قبال اقدامات اسرائیل افزایش یابد و جنایات اسرائیل در مجامع حقوقی مورد برخورد قرار بگیرد.
پزشکیان رهسپار قطر شد

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور دقایقی پیش از فرودگاه مهرآباد تهران عازم دوحه، پایتخت قطر شد. وی قرار است در نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی و عربی حضور یابد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، رئیس‌جمهور پیش از عزیمت طی سخنانی بیان کرد: این نشست اضطراری به‌دعوت امیر قطر و درخصوص تجاوز اسرائیل به دوحه برگزار می‌شود. اسرائیل هیچ چارچوب و ممنوعیتی بر خود قائل نیست و به اکثر کشورهای اسلامی از جمله لبنان، یمن، سوریه، عراق و ایران حمله کرده است و هر کاری که بخواهد انجام می‌دهد.

پزشکیان عنوان کرد: متأسفانه آمریکا و برخی اروپاییان از این تجاوزات پشتیبانی می‌کنند؛ در غزه نیز نسل‌کشی و فاجعه انسانی رخ می‌دهد و کودکان بر اثر گرسنگی و بمباران کشته می‌شوند و آمریکا با وتو، پشتیبانی و تدارکات از جنایات رژیم آپارتاید اسرائیل پشتیبانی می‌کند.

وی اظهار داشت: امیدواریم در نشست سران کشورهای اسلامی به جمع‌بندی برسیم و انسجام کشورهای اسلامی در قبال اقدامات اسرائیل افزایش یابد و جنایات اسرائیل که مرتکب می‌شود در مجامع حقوقی مورد برخورد قرار بگیرد، هم‌چنین نیاز است با اقدامات عملی درخصوص مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و غیره فعال‌تر باشیم و کشورهای اسلامی می‌توانند ارتباط با این رژیم جعلی را قطع کنند.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: اگر ما مسلمانان «ید واحده» باشیم آنان نمی‌توانند به این راحتی به کشورهای اسلامی حمله کنند و قوانین موجود در دنیا را زیرپا بگذارند.

به گزارش تسنیم، این اجلاس از روز گذشته، یکشنبه، و با حضور وزرای خارجه کشورهای اسلامی و عربی آغاز به کار کرده است و امروز نیز رئیس‌جمهور کشورمان در این نشست سخنرانی خواهد داشت.

مسعود پزشکیان سفر به قطر سفر رئیس جمهور قطر نشست اضطراری خبر فوری
دلایل صندلی خالی ایران در نشست فلسطین سازمان ملل/ تایید راهکار دو دولتی رسمیت به اشغالگری صهیونیست‌هاست
بازخوانی تاریخ؛ صادق قطب‌زاده: از پرواز ایرفرانس تا جوخه اعدام
توافق ایران و آژانس زیر تیغ انتقادات؛ دلیل موضع تند «عراقچی» علیه اروپا
سلام پرواز
سفرمارکت
