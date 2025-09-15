پشت پرده خروج گوگوش و مسعود کیمیایی با چراغ سبز خاتمی از ایران

کامبیز قربانی پسر گوگوش فاش کرد که مادرش به همراه مسعود کیمیایی همسر چهارمش در سال 2000 به بهانه فیلمبرداری یک فیلم سینمایی از ایران خارج شدند اما از ابتدا قرار کنسرت گذاشته شده بود. قربانی می‌گوید کارها توسط شایسته فیلم با مدیریت مصطفی شایسته انجام شده بود و دفتر سید محمد خاتمی رئیس جمهور وقت با رفع ممنوع الخروجی گوگوش موافقت کرده بود. ریشه اختلاف فائقه آتشین و مسعود کیمیایی، گرفتن یک دوربین آریفلکس و متعلقاتش توسط کیمیایی از علیرضا امیرقاسمی برای خودش در عوض تداوم کنسرت گوگوش و سپس اصرار کیمیایی به بازگشت به ایران عنوان می‌شود. او همچنین به حملات پولاد کیمایی به مادرش نیز پاسخ قابل تاملی می‌دهد. این بخش از صحبت‌های قربانی را می‌بینید و می‌شنوید.