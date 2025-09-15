En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 55
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۲۸۴۹۵
کد خبر:۱۳۲۸۴۹۵
508 بازدید
نبض خبر

پشت پرده خروج گوگوش و مسعود کیمیایی با چراغ سبز خاتمی از ایران

کامبیز قربانی پسر گوگوش فاش کرد که مادرش به همراه مسعود کیمیایی همسر چهارمش در سال 2000 به بهانه فیلمبرداری یک فیلم سینمایی از ایران خارج شدند اما از ابتدا قرار کنسرت گذاشته شده بود. قربانی می‌گوید کارها توسط شایسته فیلم با مدیریت مصطفی شایسته انجام شده بود و دفتر سید محمد خاتمی رئیس جمهور وقت با رفع ممنوع الخروجی گوگوش موافقت کرده بود. ریشه اختلاف فائقه آتشین و مسعود کیمیایی، گرفتن یک دوربین آریفلکس و متعلقاتش توسط کیمیایی از علیرضا امیرقاسمی برای خودش در عوض تداوم کنسرت گوگوش و سپس اصرار کیمیایی به بازگشت به ایران عنوان می‌شود. او همچنین به حملات پولاد کیمایی به مادرش نیز پاسخ قابل تاملی می‌دهد. این بخش از صحبت‌های قربانی را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر کامبیز قربانی گوگوش پسر گوگوش مسعود کیمیایی ویدیو پولاد کیمیایی علیرضا امیرقاسمی مصطفی شایسته
اخبار مرتبط
مزرعه 1.7 میلیون دلاری ماری جوانای گوگوش و رها اعتمادی!
ایجنت مهدی طارمی و سردار آزمون مدیربرنامه گوگوش شد!
شوخی بامزه با سبک فیلمسازی مسعود کیمیایی
کنسرت نوروزی چهار خواننده در اوج کرونا در اطراف ایران، نشانه آشکار طمع
تکرار دیالوگ گوگوش و بهروز وثوقی توسط نعیمه نظام دوست برای احسان علیخانی!
کیهان: گوگوش از ما عصبانی است
جنجال اجرای آهنگ گوگوش توسط دهه نودی‌ها!
بازسازی سکانس بهروز وثوقی و گوگوش با سینا مهراد و پردیس احمدیه
حذف سوابق فیلم‌ها و بازیگران قبل از انقلاب از پایگاه اطلاعاتی سازمان سینمایی
اجرای آهنگ گوگوش توسط محمود شهریاری در عروسی نعیمه نظام‌دوست
ضرغامی:در دوره آقای خاتمی خبر ۲۰:۳۰ شکل گرفت
جدایی گوگوش از رها اعتمادی پس از کلاهبرداری یازده میلیون دلاری؟!
پسر گوگوش: جانم را مدیون حجازی و روشن هستم
جنجال بازسازی دو صحنه بازی بهروز وثوقی و گوگوش در سریال پایتخت
متلک سنگین گوگوش به ابی و همسرش
خودروی اسپورت گوگوش در خیابان‌های تهران!
بازخوانی آهنگ گوگوش توسط فرزاد فرزین!
واکنش ضرغامی به حمله برخی افراد به گوگوش
پوری بنایی: از گوگوش به‌خاطر بهم زدن ازدواجم متشکرم!
خانم بازیگر: می‌گویند شبیه گوگوش هستم!
داور کُشی وسط زمین! 
نبوغ این دو دانشجو، جهان را برای همیشه تغییر داد
چرا منوتو برای یک مصاحبه ۲۵۰ هزار دلار به گوگوش داد؟
اقدام عجیب زن سنگاپوری حین دعوای زناشویی
گوگوش و بهروز وثوقی از سوی سازمان سینمایی به رسمیت شناخته شدند
افشاگری شریفی نیا درباره گوگوش و فردین
سکانسی که به سریال پایتخت تیر خلاص زد
شایعه ازدواج رها اعتمادی و «گوگوش» واقعی شد!
بازسازی سکانس بهروز وثوقی و گوگوش با حامد بهداد و سحر دولتشاهی
اعتراض شدید شماعی زاده به گوگوش
روابط خارج از ازدواج گوگوش و رها اعتمادی به روایت پسرش!
ماجرای جدایی گوگوش از بهروز وثوقی با فشار اشرف پهلوی!
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند
بازیگر تاسیان: دوست دارم نقش گوگوش را بازی کنم!
تقلید بازیگر زن پرحاشیه از گوگوش
تمسخر گوگوش توسط رویا میرعلمی
گوگوش به خاطر رها اعتمادی پسرش را آواره کرد!
طعنه‌های پسر گوگوش پس از مرگ سگش!
بحث درباره رابطه گوگوش و رها اعتمادی کف تهران!
خوانندگی آقای هتلدار با همکاری رفیق گوگوش در تهران
روایت رویا جاویدنیا درباره شباهتش به گوگوش!
ویدیوی وضعیت وخیم گوگوش 74 ساله
شاعر انقلاب: گوگوش و مهستی به جشن تولدهای ما می‌آمدند!
لعیا زنگنه: گوگوش زندگی‌ام را نجات داد!
خاطره سعید حدادیان از گوگوش و محسن تنابنده!
روایت پسر گوگوش از کودکی سیاهش
خانه گوگوش در نیاوران مدرسه شد
لحظات بازخوانی آهنگ گوگوش با مجوز صداوسیما
«گوگوش» و کو گوش شنوا؟!
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟