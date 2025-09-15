جواد عزتی و هومن سیدی روی فرش قرمز + عکس

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u0646\u06af\u0627\u0631 \u062c\u0648\u0627\u0647\u0631\u06cc\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0632\u06cc\u06af\u0631 \u0628\u0627 \u0627\u0646\u062a\u0634\u0627\u0631 \u06cc\u06a9 \u0627\u0633\u062a\u0648\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0647\u0648\u0645\u0646 \u0633\u06cc\u062f\u06cc \u0648 \u062c\u0648\u0627\u062f \u0639\u0632\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u0641\u0631\u0634 \u0642\u0631\u0645\u0632 \u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u00ab\u0648\u062d\u0634\u06cc\u00bb \u062f\u0631 \u0641\u0633\u062a\u06cc\u0648\u0627\u0644 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u062a\u0648\u0631\u0646\u062a\u0648 \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f.\u00a0\n\n\n