مردم این استان بخاری‌‌ روشن کردند!

در حالی که تقویم هنوز روزهای پایانی تابستان را نشان می‌دهد، اردبیل چهره‌ای کاملاً پاییزی به خود گرفته است.
به گزارش تابناک به نقل از فارس، نفوذ سامانه ناپایدار جوی از فراز دریای خزر و دریای سیاه، موجب کاهش محسوس دما، مه‌گرفتگی گسترده و بارش‌های پراکنده در سطح استان اردبیل شده و مردم را به استقبال زودهنگام از فصل برگ‌ریزان واداشته است.

هوای مه‌آلود و دمای پایین؛ نشانه‌های پاییز در شهریور

بر اساس اعلام کارشناسان هواشناسی با عبور زبانه‌های کم‌ارتفاع از شمال غرب، دمای هوا در برخی مناطق تا ۱۵ درجه کاهش یافت. شب‌ها و سحرگاهان سرد و مه‌آلود شده‌اند و در برخی مناطق از استان اردبیل بارش باران و باران ریزه را شاهد هستیم.

از ۲۱ شهریور، موج جدی‌تری از هوای سرد و مرطوب وارد منطقه شده که به گفته کارشناسان، دست‌کم یک هفته در اردبیل، ارسباران و ارتفاعات گیلان باقی خواهد ماند. این موج با خود بارش‌های ملایم و گاه رگباری به همراه دارد و چهره‌ای کاملاً پاییزی به شهرها بخشیده است.

سیستم‌های گرمایشی روشن شدند؛ واکنش مردم به سرمای زودرس

در واکنش به این تغییرات ناگهانی، بسیاری از شهروندان اردبیلی سیستم‌های گرمایشی منازل خود را روشن کرده‌اند. تردد شهروندان با لباس‌های گرم خود حتی چهره شبه زمستانی نیز به نواحی و مناطق مختلف اردبیل بخشیده‌اند.

