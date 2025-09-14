En
عکس: تصویر جلد یک روزنامه با سوژه دیدار خاتمی و کروبی

تصویر جلد روزنامه هم میهن با سوژه دیدار خاتمی و کروبی بعد از پانزده سال جلب توجه کرد.
عکس: تصویر جلد یک روزنامه با سوژه دیدار خاتمی و کروبی
روزنامه هم میهن سید محمد خاتمی مهدی کروبی رفع حصر بزرگان اصلاحات خبر فوری
