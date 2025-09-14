En
بزرگ‌ترین مرکز فرماندهی نظامی جهان

چین زیر پکن «قلعه زیرزمینی» می‌سازد

تصاویر ماهواره‌ای تازه نشان می‌دهد که چین در نزدیکی پکن در حال ساخت یک مرکز فرماندهی عظیم زیرزمینی است؛ پروژه‌ای که کارشناسان آن را بزرگ‌ترین تأسیسات از این نوع در جهان می‌دانند.
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، به گفته تحلیلگران، این مرکز برای هدایت عملیات نظامی طراحی شده و می‌تواند در برابر تهدیدهای سنگین مقاومت کند. ساخت چنین تأسیساتی نشان می‌دهد چین قصد دارد توان دفاعی خود را در برابر آمریکا و دیگر قدرت‌های جهانی افزایش دهد و نقش پررنگ‌تری در معادلات نظامی آینده ایفا کند.

این پروژه یادآور دوران جنگ سرد است که کشورها برای حفاظت از فرماندهی نظامی خود، پناهگاه‌های عظیم زیرزمینی می‌ساختند. حالا چین این راهبرد قدیمی را با فناوری‌های پیشرفته روز ترکیب کرده و آن را به سطحی تازه رسانده است.

واکنش‌ها در منطقه متفاوت بوده است؛ برخی کشورها نسبت به تبعات امنیتی این اقدام ابراز نگرانی کرده‌اند و برخی دیگر در حال بازنگری در استراتژی‌های دفاعی خود هستند. کارشناسان هشدار می‌دهند این اقدام می‌تواند به آغاز رقابتی تازه میان قدرت‌های نظامی، به‌ویژه چین و آمریکا، منجر شود.

