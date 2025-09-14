۲۳/شهريور/۱۴۰۴
Sunday 14 September 2025
۲۳:۰۲
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
اجتماعی
»
اجتماعی
بازدید
777
777
بازدید
پ
عکس: وضعیت عجیب خودرو ساینا پس از تصادف
ساینا پس از تصادف به قوطی کبریت مچاله تبدیل می شود! وضعیت خودرو ساینا را پس از تصادف در محور خوی ببینید /باشگاه خبرنگاران
کد خبر:
۱۳۲۸۴۷۴
تاریخ انتشار:
۲۳ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۲:۳۲
14 September 2025
کد خبر:
۱۳۲۸۴۷۴
|
۲۳ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۲:۳۲
14 September 2025
|
777
بازدید
777
بازدید
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
اشتراک گذاری
برچسب ها
ساینا
سایپا
تصادف
تصادف شدید
آتش سوزی
خبر فوری
توافق ایران و آژانس زیر تیغ انتقادات؛ دلیل موضع تند «عراقچی» علیه اروپا
عبدالجبار کاکایی: اسلحه را از بچههای جنگ گرفتند، اما خشونت را نه/ اینها فقط دشمن دارند، نه مخالف
علی لاریجانی به سعودی ها چه خواهد گفت؟
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شایعه تصادفهای جنجالی در رودبار چه بود؟
مرگ سالانه ۲۰۰۰۰ ایرانی در جادهها
واگذاری سایپا فعلا منتفی شد
۲۷۰۰ جانباخته در تصادفات شهریور
تخریب خودروی ساینا با پتک توسط معترض به کیفیت خودرو!
۵ کشته در تصادف هولناک کشنده ولوو با ساینا
نتیجه تصاف شدید با پژو 206
شاهکار سایپا؛ افزایش قیمت کارخانهای ساینا؛ ماهی دو سه بار
تصادف هولناک دو پژو ۲۰۶ در بزرگراه امام علی(ع)
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی
# مرگ ترامپ
# مکانیسم ماشه
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# پل ترامپ
# حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال میشود؟
فعال میشود
فعال نمیشود
تمدید میشود
الی گشت
آخرین اخبار
عکس: شکوه هنر ایرانی در مسجد تاریخی سلطان قابوس
فرزندکشی با چکش / خشم پدر، جان پسر را گرفت
عکس: وضعیت عجیب خودرو ساینا پس از تصادف
دیدار وزرای امور خارجه ایران و لبنان + عکس
نشانههای قریب الوقوع بودن جنگ ایران و اسرائیل چیست؟
سپاس قلبی پزشکیان از الطاف و حمایتهای رهبر انقلاب
ترامپ از ترور شدن توسط اسرائیل میترسد!
مسابقه قهرمانی جهان امیرحسین زارع
عکس: مصدومیت دلخراش مکآلیستر در بازی مقابل برنلی
ناوگان زیردریایی استرالیا هستهای میشود
واکنش رنجبران به اظهارات فواد ایزدی
نخستوزیر جدید الجزایر انتخاب شد
پیکر امید جهان به تهران منتقل شد
مرگ کودک ۱۱ ساله در حمله سگهای ولگرد
رافائل گروسی جاسوس رسمی اسرائیل است!
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
خرید سرور اچ پی hp فیزیکی
بیمه شخص ثالث ایران
آژانس مسافرتی مهر پرواز
بلیط هواپیما چارتر
تور
دانلود اهنگ جدید
ثبت شرکت
متخصص ارتودنسی
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد
عراقچی محل اورانیومهای ایران را اعلام کرد
چهار نفر برای نجات یک گوسفند جان باختند
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن
دیدار همسران جولانی و فرمانده ارتش مرکزی آمریکا+عکس
۹ کشور دیگر در فهرست حملات اسرائیل
نفیسه کوهنورد: همه اتفاقات به نفع ایران شد!
تصاویر تک تیراندازی که چارلی کرک را ترور کرد
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!
ویدیوهای جنجالی چارلی کرک درباره ایران و مهاجران ایرانی
حال و روز یهودیان در ایران بعد از جنگ ۱۲روزه اسرائیل
روی آنتن شبکه سه مطرح شد: یهودیها سریعا اسرائیل را تخلیه کنند
حمله اسرائیل به قطر باعث نزدیکی اعراب خلیج فارس به ایران نمیشود/ «عادیسازی روابط» متوقف شد
قطر: بعد از خیانت آمریکا، دنبال شریک تازهایم
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمیگذاریم!
(۱۲۱۹ نظر)
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد
(۳۵۳ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان
(۱۹۶ نظر)
وقتی دعاهای خاخامها و موشکها با هم میرسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!
(۱۲۳ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18
(۱۲۲ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد
(۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!
(۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18
(۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمیکنند
(۷۹ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد
(۷۸ نظر)
عراقچی محل اورانیومهای ایران را اعلام کرد
(۶۸ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست
(۶۰ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینهاش را دادهایم!
(۵۶ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن
(۵۲ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!
(۵۰ نظر)
tabnak.ir/005Zb0
tabnak.ir/005Zb0
کپی شد