به گزارش تابناک به نقل از رویترز، مارلس شنبه با بیان اینکه این تاسیسات در غرب استرالیا احداث خواهد شد، گفت که این اقدام «برای صنعت کشتیسازی در غرب کشور و برنامه زیردریاییهای هستهای امری حیاتی است.»
وی در بیانیهای اعلام کرد: دولت برای تامین نیازهای استرالیا به افزایش هزینههای دفاعی ادامه میدهد.
بودجه هشت میلیارد دلاری استرالیا برای ایجاد تاسیسات مربوط به زیردریاییها هستهای در چارچوب پیمان «آکوس» میان انگلیس، استرالیا و آمریکا اختصاص یافته است.
این پیمان سال ۲۰۲۱ با هدف تحویل زیردریاییهای هستهای تهاجمی به استرالیا به منظور مقابله با اقدامات چین در منطقه هند و اقیانوسیه بسته شد.
بر اساس این پیمان، واشنگتن چند زیردریایی هستهای به کانبرا خواهد داد و سپس استرالیا و انگلیس زیردریایی هستهای جدیدی خواهند ساخت.
استرالیا سال گذشته ۸۴ میلیون دلار برای بهروزرسانی تاسیسات کشتیسازی «هندرسون» در نزدیکی شهر «پرت» اختصاص داد و اعلام کرد که در ۲۰ سال آینده میلیاردها دلار دیگر برای تبدیل این مرکز به قطب نگهداری و تعمیر ناوگان زیردریاییهای هستهای آکوس هزینه خواهد کرد.
