ناوگان زیردریایی استرالیا هسته‌ای می‌شود

«ریچارد مارلس» معاون نخست وزیر و وزیر دفاع استرالیا گفت که این کشور ۱۲ میلیارد دلار استرالیا (هشت میلیارد دلار آمریکا) برای ایجاد تاسیسات دفاعی مربوط به تعمیر و نگهداری زیردریایی‌های هسته‌ای هزینه خواهد کرد.
به گزارش تابناک به نقل از رویترز، مارلس شنبه با بیان اینکه این تاسیسات در غرب استرالیا احداث خواهد شد، گفت که این اقدام «برای صنعت کشتی‌سازی در غرب کشور و برنامه زیردریایی‌های هسته‌ای امری حیاتی است.»

وی در بیانیه‌ای اعلام کرد: دولت برای تامین نیازهای استرالیا به افزایش هزینه‌های دفاعی ادامه می‌دهد.

بودجه هشت میلیارد دلاری استرالیا برای ایجاد تاسیسات مربوط به زیردریایی‌ها هسته‌ای در چارچوب پیمان «آکوس» میان انگلیس، استرالیا و آمریکا اختصاص یافته است.

این پیمان سال ۲۰۲۱ با هدف تحویل زیردریایی‌های هسته‌ای تهاجمی به استرالیا به منظور مقابله با اقدامات چین در منطقه هند و اقیانوسیه بسته شد.

بر اساس این پیمان، واشنگتن چند زیردریایی هسته‌ای به کانبرا خواهد داد و سپس استرالیا و انگلیس زیردریایی هسته‌ای جدیدی خواهند ساخت.

استرالیا سال گذشته ۸۴ میلیون دلار برای به‌روزرسانی تاسیسات کشتی‌سازی «هندرسون» در نزدیکی شهر «پرت» اختصاص داد و اعلام کرد که در ۲۰ سال آینده میلیاردها دلار دیگر برای تبدیل این مرکز به قطب نگهداری و تعمیر ناوگان زیردریایی‌های هسته‌ای آکوس هزینه خواهد کرد.

استرالیا زیردریایی ناوگان هسته ای زیردریایی هسته ای
