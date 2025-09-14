مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد

به گزارش تابناک، رسانه‌های محلی در خوزستان خبر داده‌اند دستگاه قضایی و امنیتی یک عضو شورای شهر بندر امام خمینی(ره) که مسئول دفتر یکی از نمایندگان خوزستان در این شهرستان نیز هست را بازداشت کرده‌اند.

با این بازداشت، شمار اعضای بازداشت‌شده شهرداری و شورای ششم بندرامام خمینی به پنج نفر رسید؛ شورایی که حالا عنوان «رکورددار بازداشت در میان شوراهای اسلامی شهرهای کشور» را به خود اختصاص داده است.

این بازداشت‌ها در ادامه اقدامات مشترک دستگاه‌های امنیتی و قضایی برای مقابله و برخورد قاطع قانونی با فساد اداری در این شورا و شهرداری صورت می‌گیرد؛ اقداماتی که تاکنون منجر به عزل سه عضو و استعفای یک عضو مدیریت شهرداری دیگر شده است.