En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

یادداشت حماس به وزرای خارجه حاضر در نشست دوحه

حماس با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که یادداشتی فوری را در خصوص تلاش‌ صورت گرفته برای ترور هیات مذاکره کننده حماس در دوحه و نیز نقض حاکمیت قطر به وزرای خارجه شرکت کننده در نشست دوحه ارسال کرده است.
کد خبر: ۱۳۲۸۴۴۶
| |
554 بازدید
یادداشت حماس به وزرای خارجه حاضر در نشست دوحه

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که یادداشتی فوری را در خصوص تلاش‌ صورت گرفته برای ترور هیات مذاکره کننده حماس در دوحه و نیز نقض حاکمیت قطر به وزرای خارجه شرکت کننده در نشست دوحه ارسال کرده است.

در این یادداشت آمده است که تلاش برای ترور هیات مذاکره کننده حماس درست در زمانی رخ داد که آنان در حل بررسی پیشنهاد جدید برای آتش بس بوده‌اند.

حماس ادامه داده ما در خصوص توقف نسل‌کشی در غزه، تا جایی که می‌شده از خود انعطاف نشان داده‌ایم اما این اشغالگران هستند که با ترورها و اضافه کردن شروط خود، هرگونه توافق را به شکست منجر می‌کنند.

حماس اضافه کرده است که در یادداشت خود از وزرای کشورهای عربی و اسلامی و جامعه بین‌المللی می‌خواهد تا به منظور توقف جنگ در غزه، اقدام به تحریم اسرائیل کرده و آن را از جهات سیاسی و اقتصادی منزوی کنند و رهبران این رژیم را در محاکم بین‌المللی تحت تعقیب قرار دهند. 

در همین خصوص، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در سخنانی در نشست فوق العاده وزیران خارجه کشورهای اسلامی در دوحه گفت: تداوم نقض قوانین بین المللی در حمله وحشیانه اسرائیل به دوحه آشکار شد.

وی خاطر نشان کرد: تجاوز اسرائیل به  دوحه را نمی توان به جز تروریسم دولتی چیز دیگری نامید.

آل ثانی گفت: تجاوز متهورانه و خیانتکارانه اسرائیل زمانی صورت گرفت که قطر میزبان مذاکرات درباره غزه بود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
قطر دوحه نشست حماس اسرائیل ترور خبر فوری
توافق ایران و آژانس زیر تیغ انتقادات؛ دلیل موضع تند «عراقچی» علیه اروپا
عبدالجبار کاکایی: اسلحه را از بچه‌های جنگ گرفتند، اما خشونت را نه/ این‌ها فقط دشمن دارند، نه مخالف
علی لاریجانی به سعودی ها چه خواهد گفت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: دیدار عراقچی با نخست وزیر و وزیر خارجه قطر
اظهارات نخست‌وزیر قطر در نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی
توئیت نتایاهو درباره شکست در ترور رهبران حماس
بیانیه فرانسه و انگلیس در شورای امنیت علیه حمله اسرائیل به قطر
 نتانیاهو: عملیات دوحه را مستقل انجام دادیم
موضع عربستان در برابر حمله اسرائیل به قطر
اعلام اسامی شهدای حماس در حملات امروز رژیم صهیونیستی
نتانیاهو دوباره قطر را تهدید به حمله کرد
ستاد کل نیروهای مسلح ایران بیانیه صادر کرد
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۹ نظر)
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۵۳ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۲۲ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۷۸ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۶۸ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۰ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۲ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005ZaY
tabnak.ir/005ZaY