یادداشت حماس به وزرای خارجه حاضر در نشست دوحه

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با صدور بیانیهای اعلام کرد که یادداشتی فوری را در خصوص تلاش صورت گرفته برای ترور هیات مذاکره کننده حماس در دوحه و نیز نقض حاکمیت قطر به وزرای خارجه شرکت کننده در نشست دوحه ارسال کرده است.
در این یادداشت آمده است که تلاش برای ترور هیات مذاکره کننده حماس درست در زمانی رخ داد که آنان در حل بررسی پیشنهاد جدید برای آتش بس بودهاند.
حماس ادامه داده ما در خصوص توقف نسلکشی در غزه، تا جایی که میشده از خود انعطاف نشان دادهایم اما این اشغالگران هستند که با ترورها و اضافه کردن شروط خود، هرگونه توافق را به شکست منجر میکنند.
حماس اضافه کرده است که در یادداشت خود از وزرای کشورهای عربی و اسلامی و جامعه بینالمللی میخواهد تا به منظور توقف جنگ در غزه، اقدام به تحریم اسرائیل کرده و آن را از جهات سیاسی و اقتصادی منزوی کنند و رهبران این رژیم را در محاکم بینالمللی تحت تعقیب قرار دهند.
در همین خصوص، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در سخنانی در نشست فوق العاده وزیران خارجه کشورهای اسلامی در دوحه گفت: تداوم نقض قوانین بین المللی در حمله وحشیانه اسرائیل به دوحه آشکار شد.
وی خاطر نشان کرد: تجاوز اسرائیل به دوحه را نمی توان به جز تروریسم دولتی چیز دیگری نامید.
آل ثانی گفت: تجاوز متهورانه و خیانتکارانه اسرائیل زمانی صورت گرفت که قطر میزبان مذاکرات درباره غزه بود.
