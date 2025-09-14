توافق با آژانس، برگ برنده‌ ایران

مدیرکل پارلمانی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد: وزیر امورخارجه در نشست با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد که توافق ایران با آژانس افتخاری بزرگ برای وزارت خارجه به شمار می‌رود و به اذعان همگان، این توافق برگ برنده‌ای برای جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش تابناک، «حسین نوش‌آبادی» مدیرکل پارلمانی وزارت امور خارجه در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به جلسه روز گذشته (شنبه ۲۲ شهریور)، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران بیان کرد: نشست دیشب وزیر امور خارجه با اعضای کمیسیون امنیت، در فضای گفتمانی مثبت انجام شد. اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و تعدادی دیگر از نمایندگان از سایر کمیسیون‌ها در جلسه حضور داشتند.

وزیر امور خارجه، صبورانه انتقادات سازنده، ابهامات و دغدغه ها را شنید و صادقانه، محترمانه و شجاعانه به آنان پاسخ داد.

وی در ادامه اظهار کرد: در این نشست دکتر عراقچی امضای تفاهم نامه ایران و آژانس را افتخاری بزرگ برای وزارت خارجه دانست و تصریح کرد که به امضای این توافق افتخار می‌کنم که به اذعان همگان، برگ برنده‌ای برای جمهوری اسلامی ایران است. نمایندگان نیز در این نشست سوالات و دغدغه‌های خود را در چند محور مطرح کردند؛ آیا توافق با آژانس، مجوز شورای عالی امنیت ملی را دارد؟ آیا قانون مجلس مبنی بر تعلیق همکاری تا تحقق شرط مذکور در مصوبه، رعایت شده است؟ آیا این توافق، ضمانت اجرایی دارد؟ آیا حاضر به انتشار متن موافقت نامه امضاء شده با آژانس هستید؟

کمیته هسته‌ای شورای عالی امنیت ملی موافقت خود را برای مذاکره با آژانس اعلام کرده بود

مدیرکل پارلمانی وزارت امور خارجه، تصریح کرد: وزیر امور خارجه نیز در پاسخ به سوال و دغدغه‌ اول نمایندگان مجلس، با تشریح روند چند ماه گذشته در مذاکرات فنی با آژانس و تبادل مدالیته و بررسی‌های حقوقی با رعایت قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، گفت که کمیته هسته‌ای شورای عالی امنیت ملی که مصوبات آن در حکم مصوبات شورا می‌باشد، موافقت خودش را برای مذاکره با آژانس اعلام و نهایتا دیداری توسط وزیر خارجه مصر برای نشست با گروسی در قاهره هماهنگ شد و پس از سه ساعت بحث و گفت‌وگو، این تفاهم نامه به امضا رسید و در این توافق تاکید شده است که تمام مراحل اجرایی برای همکاری با آژانس، باید با نظر موافق شورای عالی امنیت ملی ایران باشد.

در سند همکاری با آژانس حمله اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هسته‌ای خلاف قانون ذکر شده است

وی در ادامه خاطرنشان کرد: دکتر عراقچی در این نشست با تاکید بر اینکه این توافق، صرفا تعیین یک چارچوب جدید برای همکاری با آژانس است، تاکید کرد که در این سند که سند افتخار بنده است، حملات رژیم صهیونسیتی و ایالات متحده آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران، خلاف قانون و حقوق بین‌الملل ذکر شده و تاکید شده است که با توجه به شرایط جدید، همکاری جمهوری اسلامی با آژانس بر اساس ترتیبات جدید خواهد بود.

نوش‌آبادی افزود: وزیر امورخارجه در خصوص سوال دوم مبنی بر رعایت مصوبه مجلس نیز به نمایندگان پاسخ داد که تلاش کردیم در بند بند این تفاهم نامه، قانون مجلس را رعایت کنیم و با توجه به اینکه در قانون مصوب مجلس، هر گونه همکاری با آژانس باید با نظر شورای عالی امنیت ملی باشد، لذا در خصوص روند اجرای این توافق، بدون موافقت شورا، هیچ همکاری با آژانس و بازرسان آن انجام نخواهد شد.

در صورت اجرای اسنپ بک توافق با آژانس اعتبار خود را از دست می دهد

وی افزود: در خصوص سوال و دغدغه سوم نمایندگان محترم مجلس، وزیر خارجه تاکید کرد که بنده بعد از امضای توافق با آژانس، در مصاحبه با صدا و سیما و رسانه‌ها اعلام کردم در صورت هرگونه اقدامات خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران و بازگشت تحریم‌ها و اجرای اسنپ‌بک، این توافق، اعتبار خودش را از دست خواهد داد و شرایط تعلیق به قوت خودش باقی خواهد ماند. اگرچه این شرط بصورت مکتوب در متن موافقت نیامده است اما بنده به عنوان وزیر امور خارجه که حق امضای این توافق را داشتم، حق فسخ و بی اثر کردن این توافق را خواهم داشت و قطعا صحبت های من بعد از امضای توافق، به عنوان وزیر خارجه بمنزله سند، اعتبار حقوقی دارد.

سند توافق با آژانس در اختیار نمایندگان قرار می گیرد

این عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، تصریح کرد: وزیر امور خارجه در پاسخ به دغدغه دیگر نمایندگان در خصوص انتشار رسمی سند توافق شده با آژانس تاکید کرد که سند محرمانه است و انتشار رسمی آن برخلاف تعهد طرفین است؛ اما برای اطلاع اعضای کمیسیون و نمایندگان، از وزارت امور خارجه بصورت مکتوب برای استحضار رییس‌ محترم مجلس و رییس محترم کمیسیون و آگاهی سایر نمایندگان محترم مجلس، ارسال شده است که نمایندگان محترم می‌توانند متن کامل این توافق را مشاهده نمایند.