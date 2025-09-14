En
دو بازیکن آمریکایی در تیم بسکتبال زنان استقلال

تیم بسکتبال زنان استقلال دو بازیکن آمریکایی به خدمت گرفت.
کد خبر: ۱۳۲۸۴۳۳
| |
352 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، رائل ویتست، بسکتبالیست آمریکایی که سابقه بازی در تیم‌های زنان پنزا پژای کوزوو، اسنافل ایسلند، گلان مایر ایرلند و آتلتیکو سن ژرمن پورتوریکو را در کارنامه دارد به جمع بازیکنان استقلال اضافه شد.

ویزای بازیکن 180 سانتی‌متری و 27 ساله استقلال در حال اخذ است و تا آخر هفته برای عقد قرارداد و شرکت در تمرین وارد ایران خواهد شد.

 سابریا دین، گارد آمریکایی 23 ساله و‌ 170 سانتی‌متری بسکتبال و بازیکن برتر لیگ کالج‌های آمریکا، دیگر بازیکنی است که به تیم زنان استقلال پیوست.

پیش‌بینی می‌شود او تا روز جمعه هفته جاری برای عقد قرارداد و شرکت در تمرین وارد ایران شود.

 

 

 
بسکتبال رائل ویتست باشگاه استقلال بسکتبال زنان بسکتبالیست آمریکایی سابریا دین
