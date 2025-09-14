دو بازیکن آمریکایی در تیم بسکتبال زنان استقلال

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، رائل ویتست، بسکتبالیست آمریکایی که سابقه بازی در تیم‌های زنان پنزا پژای کوزوو، اسنافل ایسلند، گلان مایر ایرلند و آتلتیکو سن ژرمن پورتوریکو را در کارنامه دارد به جمع بازیکنان استقلال اضافه شد.

ویزای بازیکن 180 سانتی‌متری و 27 ساله استقلال در حال اخذ است و تا آخر هفته برای عقد قرارداد و شرکت در تمرین وارد ایران خواهد شد.

سابریا دین، گارد آمریکایی 23 ساله و‌ 170 سانتی‌متری بسکتبال و بازیکن برتر لیگ کالج‌های آمریکا، دیگر بازیکنی است که به تیم زنان استقلال پیوست.

پیش‌بینی می‌شود او تا روز جمعه هفته جاری برای عقد قرارداد و شرکت در تمرین وارد ایران شود.