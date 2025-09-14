ماجرای مفقود شدن 20گردشگر در لفور چیست ؟

به گزارش تابناک، نیروهای جست و جو و نجات جمعیت هلال احمر، گردشگران مفقود شده در جنگل «لفور» را نجات دادند.

ساعت ۲۰:۳۵ شب گذشته، خبری مبنی بر مفقود شدن یک گروه ۲۰ نفره گردشگری در حوالی منطقه جنگلی «لفور» و آبشار «اسکلیم» در شهرستان سوادکوه شمالی، از سوی مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) به هلال‌احمر اعلام شد.

بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات جاده‌ای کلیج‌خیل با هماهنگی پاسگاه انتظامی لفور و دهیاری محل به منطقه اعزام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال احمر؛ پس از چند ساعت جست‌وجو، گمشدگان در مناطق صعب العبور منطقه پیدا و پس از درمان مصدومین به صورت سرپایی، تمامی اعضای گروه به منطقه شهری منتقل شدند.

در همین زمینه، جمعیت هلال احمر از تمامی‌گردشگران تقاضا دارد تا از عزیمت به مناطقی که نسبت به آن شناخت کافی ندارند، خودداری کرده و یا به همراه افراد بومی و متخصص پیمایش خود را انجام دهند.