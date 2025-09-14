پیاتزا: تقصیر من بود

به گزارش تابناک به نقل از سایت فدراسیون والیبال ایران؛ تیم ملی والیبال ایران امروز (یکشنبه ۲۳ شهریور) در نخستین مسابقه خود در قهرمانی مردان جهان سه بر یک مغلوب مصر قهرمان آفریقا شد. سرمربی تیم ملی والیبال ایران درباره این مسابقه اظهار داشت: فکر می‌کنم همه هواداران بازی را دیده‌اند و متوجه شدند که یک سمت را در نظر گرفتیم که درست نبود. البته این اشتباه و تقصیر از من بود، چون نتوانستم به بازیکنان توضیح دهم که در همه گروه‌ها تقریباً چند سورپرایز وجود دارد و باید آماده باشیم.

با این حال، کافی نبود و مصر بازی فوق‌العاده‌ای ارائه کرد. آن‌ها توانستند راه‌حل متفاوتی پیدا کنند و نتوانستیم بازی را مثل آن‌ها پیش ببریم. این نظر شخصی من درباره بازی است. تیم مقابل واقعاً قوی است؛ اولین بازی مقابل تونس است که بسیار کلیدی است و بعد از آن نیز یک بازی دیگر داریم. بنابراین باید ذهنیت درست را برای دو بازی بعدی داشته باشیم.