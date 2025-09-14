En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیاتزا: تقصیر من بود

سرمربی تیم ملی والیبال ایران با بیان این‌که دربازی مقابل مصر یک سمت را در نظر گرفتیم، گفت: تقصیر من بود چون نتوانستم به بازیکنان شرایط را خوب توضیح دهم.
کد خبر: ۱۳۲۸۴۲۰
| |
468 بازدید

پیاتزا: تقصیر من بود

 

به گزارش تابناک به نقل از سایت فدراسیون والیبال ایران؛ تیم ملی والیبال ایران امروز (یکشنبه ۲۳ شهریور) در نخستین مسابقه خود در قهرمانی مردان جهان سه بر یک مغلوب مصر قهرمان آفریقا شد. سرمربی تیم ملی والیبال ایران درباره این مسابقه اظهار داشت: فکر می‌کنم همه هواداران بازی را دیده‌اند و متوجه شدند که یک سمت را در نظر گرفتیم که درست نبود. البته این اشتباه و تقصیر از من بود، چون نتوانستم به بازیکنان توضیح دهم که در همه گروه‌ها تقریباً چند سورپرایز وجود دارد و باید آماده باشیم.
با این حال، کافی نبود و مصر بازی فوق‌العاده‌ای ارائه کرد. آن‌ها توانستند راه‌حل متفاوتی پیدا کنند و نتوانستیم بازی را مثل آن‌ها پیش ببریم. این نظر شخصی من درباره بازی است. تیم مقابل واقعاً قوی است؛ اولین بازی مقابل تونس است که بسیار کلیدی است و بعد از آن نیز یک بازی دیگر داریم. بنابراین باید ذهنیت درست را برای دو بازی بعدی داشته باشیم.

اشتراک گذاری
برچسب ها
روبرتو پیاتزا سرمربی تیم والیبال مصر
توافق ایران و آژانس زیر تیغ انتقادات؛ دلیل موضع تند «عراقچی» علیه اروپا
عبدالجبار کاکایی: اسلحه را از بچه‌های جنگ گرفتند، اما خشونت را نه/ این‌ها فقط دشمن دارند، نه مخالف
علی لاریجانی به سعودی ها چه خواهد گفت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چگونه نقشه پیاتزا تبدیل به امتیاز می‌شود؛ صدور فرمان جنگ روی تور!
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۹ نظر)
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۵۳ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۲۲ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۷۸ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۶۸ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۰ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۲ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005Za8
tabnak.ir/005Za8