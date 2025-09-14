آزادراه تهران -کرج به سمت چالوس محدود شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا. جانشین پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد: از ساعت ۱۵:۳۰ امروز ۲۳ شهریور ماه، تردد کلیه وسایل نقلیه از آزادراه تهران -کرج به سمت چالوس به دلیل بار ترافیکی سنگین ممنوع خواهد شد.
سرهنگ سیاوش محبی، در این خصوص افزود: از ساعت ۱۷ امروز، محدوده پل زنگونه مسیر شمال به جنوب به سمت تهران و کرج به صورت یکطرفه برقرار خواهد شد.
وی بیان کرد که این محدودیت ترافیکی تا پایان تخلیه بار ترافیکی جاده چالوس ادامه خواهد داشت.
جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره دیگر محورهای شمالی نیز گفت: جادههای هراز، فیروزکوه و قزوین-رشت شاهد حجم بالای تردد هستند و در صورت نیاز محدودیتهای تردد مقطعی در این مسیرها اعمال خواهد شد.
