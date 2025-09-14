En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ایلان ماسک خواستار انحلال پارلمان انگلیس شد

کارآفرین برجسته و میلیاردر آمریکایی در تجمع ضدمهاجرتی در لندن خواستار انحلال پارلمان و تغییر دولت در انگلیس شد.
کد خبر: ۱۳۲۸۳۹۸
| |
568 بازدید

ایلان ماسک خواستار انحلال پارلمان انگلیس شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «ایلان ماسک» صاحب شرکت خودروسازی تسلا و ثروتمندترین فرد جهان روز شنبه به صورت ویدئو کنفرانس در تجمع راست‌گرایان افراطی در لندن، پایتخت انگلیس تحت عنوان «پادشاهی را متحد کنید» سخنرانی کرد و در آن بر لزوم «انحلال پارلمان» و «تغییر دولت» در این کشور تاکید کرد.

او همچنین در این تجمع که توسط «استفن یاکسلی-لنون» فعال راست افراطی، معروف به «تامی رابینسون» سازماندهی شده بود، گفت: من واقعاً فکر می‌کنم که باید تغییر دولت در بریتانیا صورت گیرد. شما نمی‌توانید صبر کنید. ما چهار سال دیگر وقت نداریم، یا هر زمان که انتخابات بعدی برگزار شود، خیلی دیر است. باید کاری انجام شود. باید پارلمان منحل و رأی‌گیری جدیدی برگزار شود.

به نوشته روزنامه گاردین، این اولین باری نیست که ماسک خود را درگیر سیاست داخلی انگلیس می‌کند. او جنگ لفظی خود با دولت لندن را بر سر گروه‌های خلافکار آغاز کرد و همچنین از قانون ایمنی آنلاین ۲۰۲۳ انتقاد کرد و این قانون را تهدیدی برای آزادی بیان خواند.

ایلان ماسک به جمعیت حاضر در مرکز لندن گفت: درخواست من از عقل سلیم بریتانیایی این است که با دقت به اطراف خود نگاه کنید و بپرسید «اگر این وضعیت ادامه یابد، در چه دنیایی زندگی خواهید کرد؟»

وی ادامه داد: این، پیامی است برای افرادی که معمولاً درگیر سیاست نمی‌شوند، کسانی که فقط می‌خواهند زندگی خودشان را داشته باشند. آنها این را نمی‌خواهند، ساکت هستند، فقط به کار خودشان ادامه می‌دهند. اما پیام من به آنها این است که «اگر این ادامه یابد، خشونت به سراغ شما خواهد آمد، چاره‌ای نخواهید داشت. شما اینجا در یک وضعیت اساسی هستید.»

میلیاردر آمریکایی تاکید کرد: چه خشونت را انتخاب کنید، چه نکنید، خشونت به سراغ شما خواهد آمد. یا مبارزه می‌کنید یا می‌میرید، فکر می‌کنم حقیقت همین است.

ماسک همچنین با اشاره به مرگ «چارلی کرک» فعال سیاسی راست‌گرا در ایالات متحده، چپ‌گرا‌ها را عامل قتل او دانست و به جمعیت گفت: چپ‌ها حزب قتل هستند.

او در ادامه از آنچه که آن را «ویروس ذهن بیدار» می‌نامد، انتقاد کرد و گفت که تصمیمات برای پیشرفت باید بر اساس شایستگی باشد، نه «تبعیض بر اساس جنسیت، مذهب یا هر نژاد یا هر چیز دیگری».

بنابر گزارش گاردین، تخمین زده می‌شود که بیش از ۱۱۰ هزار نفر در این تجمع خیابانی راست افراطی شرکت کرده‌اند، تجمعی که تصور می‌شود یکی از بزرگ‌ترین رویداد‌های ملی‌گرایانه در دهه‌های اخیر باشد. حدود ۵۰۰۰ نفر از معترضان ضد نژادپرستی نیز در مقابل شرکت‌کنندگان در این تجمعه صف‌آرایی کردند.

علاوه بر ماسک، چهره‌هایی از جمله «کیتی هاپکینز» و «اریک زمور» سیاستمدار راست افراطی فرانسوی برای سخنرانی در این مراسم دعوت شده بودند.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
ایلان ماسک انحلال پارلمان انگلیس تجمع ضدمهاجرتی
توافق ایران و آژانس زیر تیغ انتقادات؛ دلیل موضع تند «عراقچی» علیه اروپا
عبدالجبار کاکایی: اسلحه را از بچه‌های جنگ گرفتند، اما خشونت را نه/ این‌ها فقط دشمن دارند، نه مخالف
علی لاریجانی به سعودی ها چه خواهد گفت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ایلان ماسک دیگر ثروتمندترین فرد جهان نیست!
اینترنت ماهواره‌ای استارلینک به لبنان رسید
اقدام قابل توجه ایلان ماسک به خاطر دختر جوان اوکراینی
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۹ نظر)
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۵۳ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۲۲ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۷۸ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۶۸ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۰ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۲ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005ZZm
tabnak.ir/005ZZm