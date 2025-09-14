ایلان ماسک خواستار انحلال پارلمان انگلیس شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «ایلان ماسک» صاحب شرکت خودروسازی تسلا و ثروتمندترین فرد جهان روز شنبه به صورت ویدئو کنفرانس در تجمع راستگرایان افراطی در لندن، پایتخت انگلیس تحت عنوان «پادشاهی را متحد کنید» سخنرانی کرد و در آن بر لزوم «انحلال پارلمان» و «تغییر دولت» در این کشور تاکید کرد.
او همچنین در این تجمع که توسط «استفن یاکسلی-لنون» فعال راست افراطی، معروف به «تامی رابینسون» سازماندهی شده بود، گفت: من واقعاً فکر میکنم که باید تغییر دولت در بریتانیا صورت گیرد. شما نمیتوانید صبر کنید. ما چهار سال دیگر وقت نداریم، یا هر زمان که انتخابات بعدی برگزار شود، خیلی دیر است. باید کاری انجام شود. باید پارلمان منحل و رأیگیری جدیدی برگزار شود.
به نوشته روزنامه گاردین، این اولین باری نیست که ماسک خود را درگیر سیاست داخلی انگلیس میکند. او جنگ لفظی خود با دولت لندن را بر سر گروههای خلافکار آغاز کرد و همچنین از قانون ایمنی آنلاین ۲۰۲۳ انتقاد کرد و این قانون را تهدیدی برای آزادی بیان خواند.
ایلان ماسک به جمعیت حاضر در مرکز لندن گفت: درخواست من از عقل سلیم بریتانیایی این است که با دقت به اطراف خود نگاه کنید و بپرسید «اگر این وضعیت ادامه یابد، در چه دنیایی زندگی خواهید کرد؟»
وی ادامه داد: این، پیامی است برای افرادی که معمولاً درگیر سیاست نمیشوند، کسانی که فقط میخواهند زندگی خودشان را داشته باشند. آنها این را نمیخواهند، ساکت هستند، فقط به کار خودشان ادامه میدهند. اما پیام من به آنها این است که «اگر این ادامه یابد، خشونت به سراغ شما خواهد آمد، چارهای نخواهید داشت. شما اینجا در یک وضعیت اساسی هستید.»
میلیاردر آمریکایی تاکید کرد: چه خشونت را انتخاب کنید، چه نکنید، خشونت به سراغ شما خواهد آمد. یا مبارزه میکنید یا میمیرید، فکر میکنم حقیقت همین است.
ماسک همچنین با اشاره به مرگ «چارلی کرک» فعال سیاسی راستگرا در ایالات متحده، چپگراها را عامل قتل او دانست و به جمعیت گفت: چپها حزب قتل هستند.
او در ادامه از آنچه که آن را «ویروس ذهن بیدار» مینامد، انتقاد کرد و گفت که تصمیمات برای پیشرفت باید بر اساس شایستگی باشد، نه «تبعیض بر اساس جنسیت، مذهب یا هر نژاد یا هر چیز دیگری».
بنابر گزارش گاردین، تخمین زده میشود که بیش از ۱۱۰ هزار نفر در این تجمع خیابانی راست افراطی شرکت کردهاند، تجمعی که تصور میشود یکی از بزرگترین رویدادهای ملیگرایانه در دهههای اخیر باشد. حدود ۵۰۰۰ نفر از معترضان ضد نژادپرستی نیز در مقابل شرکتکنندگان در این تجمعه صفآرایی کردند.
علاوه بر ماسک، چهرههایی از جمله «کیتی هاپکینز» و «اریک زمور» سیاستمدار راست افراطی فرانسوی برای سخنرانی در این مراسم دعوت شده بودند.
