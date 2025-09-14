بیرو دوباره تراکتوری شد

رای محرومیت علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تراکتور تعلیق شد و این بازیکن می‌تواند از این هفته برای تراکتور به میدان برود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ علیرضا بیرانوند به دلیل فسخ با پرسپولیس و پیوستن به تراکتور توسط کمیته قضایی فدراسیون فوتبال چهار ماه محروم شد. بیرانوند به CAS اعتراض کرد و این دادگاه رای به تعلیق این محرومیت تا انجام بررسی‌های بیشتری و صدور رای توسط دیوان داوری، داد.

با اعلام امیرمهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال، کمیته استیناف فدراسیون فوتبال رای دادگاه بین‌المللی ورزش را تایید کرده تا با این اوصاف بیرانوند بتواند از دیدار برابر سپاهان در هفته چهارم برای تراکتور به میدان برود.