پارک ملی گلستان، شاهد یک جنایت دیگر

دادستان عمومی و انقلاب کلاله از صدور کیفرخواست برای پرونده قتل محیط بان پارک ملی گلستان خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سیدجواد میردوستی اظهار داشت: محیط‌بانان پارک ملی گلستان اردیبشهت امسال حین گشت‌زنی در منطقه با گروهی از شکارچیان غیرمجاز

مواجه شدند که در پی تیراندازی از سوی شکارچیان، محیط‌بان کاظم (یاسر) مصدق هدف گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید.

دادستان عمومی و انقلاب کلاله افزود: متهم بلافاصله شناسایی و دستگیر شد و پس از بررسی ویژه پرونده در دادسرای شهرستان کلاله، کیفرخواست متهم، صادر و پرونده برای

رسیدگی به دادگاه کیفری یک مستقر در گنبد کاووس، ارسال شد.