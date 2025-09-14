En
تغییر بزرگ در پشت درهای واردات

بر اساس ابلاغ جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، از این پس متقاضیان واردات خودروهای سواری نیازی به دریافت مجوز جداگانه از سازمان ملی استاندارد ایران ندارند.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سازمان توسعه تجارت ایران با اعلام این خبر عنوان کرد: از تاریخ ۱۵ شهریور، مجوز سازمان استاندارد از فرآیند ثبت سفارش خودرو‌های سواری حذف شده است. این اقدام با هدف تسهیل و تسریع روند واردات خودرو و در راستای اجرای بند (ر) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کشور صورت گرفته است. این موضوع در قالب نامه‌ای رسمی از سوی نرگس باقری زمردی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، به جدی ثانی، رئیس مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت، ابلاغ شده است.

پیش از این رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، از اجرای مجموعه سیاست‌های جدید این سازمان برای تسریع و تسهیل مبادلات تجاری و کاهش زمان ارزیابی انطباق کالا و خودرو‌های وارداتی خبر داد بود. وی در این رابطه گفته بود که در راستای حمایت از تجار، بازرگانان و مصرف‌کنندگان و با پیگیری دستگاه قضائی استان هرمزگان، فرآیند‌های ارزیابی انطباق در حوزه واردات مورد بازنگری قرار گرفت و تصمیمات مهمی در دویست و هفتاد و دومین جلسه شورای معاونین سازمان اتخاذ شد.

