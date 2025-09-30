حسن روحانی خواهان عذرخواهی رسمی شد/ جام باید دوباره به ما اهدا شود

سرمربی تیم کاراته بیمه تعاون گفت: تیمی هستیم که دو سال قهرمان سوپرلیگ کاراته شده و هزینه زیادی برای این ورزش انجام داده‌ایم؛ شایسته است فدراسیون بیانیه رسمی صادر و از ما عذرخواهی کند.

به گزارش تابناک، با رأی دادگاه حکمیت ورزش تمامی عناوین، نتایج و افتخارات علی صوفواوغلو بازگردانده شد و به نظر می‌رسد دوباره جام قهرمانی فصل گذشته سوپر لیگ متعلق به به بیمه تعاون خواهد بود.

حسن روحانی درباره رای دادگاه حکمیت ورزش (CAS) در خصوص علی صوفواوغلو، کاراته‌کا ترکیه‌ای تیم بیمه تعاون به تسنیم گفت: ماموران سه بار به محلی که این ورزشکار اعلام کرده بود مراجعه کردند و موفق به گرفتن تست از او نشدند. همین موضوع باعث شد وادا اعلام کند که طبق قوانین، دوپینگ او محرز شده است. صوفواوغلو پس از این رای و با گرفتن وکیل ورزشی به CAS اعتراض کرد و با ارائه مدارک و مستندات، دادگاه او را از اتهام دوپینگ تبرئه و دلایلش را پذیرفت.

وی در ادامه با انتقاد از عملکرد سازمان لیگ فدراسیون کاراته افزود: طی این روند از وحید مومنی، رئیس سازمان لیگ و سرپرست دبیری فدراسیون، درخواست کردم جواب استعلام فدراسیون از فدراسیون جهانی را به ما بدهد. بیش از ۱۰ بار این درخواست را تکرار کردم و حتی مصاحبه کردم، اما این نامه هیچ‌گاه به ما ارائه نشد. هدف ما دریافت این نامه بود تا بتوانیم اقدامات قانونی انجام دهیم و حتی پول قرارداد خود را از صوفواوغلو دریافت کنیم.

روحانی با اشاره به هزینه‌های باشگاه بیمه تعاون برای این ورزشکار و سازمان لیگ گفت: نزدیک ۴ هزار دلار در سال گذشته برای صوفواوغلو هزینه کردیم، اما فدراسیون همکاری نکرد و حتی جام قهرمانی را به تیم دانشگاه آزاد اهدا و رسانه‌ای کرد. چند بار به وحید مومنی گفتم صبر کنید تا نتیجه اعتراض صوفواوغلو به CAS مشخص شود، اما در نهایت یک کاپ خریدند و به دانشگاه آزاد دادند. کاپ اصلی هنوز پیش ماست و این اتفاق نشان‌دهنده مدیریت ضعیف فدراسیون بود.

وی در پاسخ به سؤال درباره انتظار باشگاه از فدراسیون اظهار داشت: فدراسیون کاراته با توجه به رای CAS باید ما را دعوت و رسماً عذرخواهی کند. همچنین باید کاپی که خریدند و به دانشگاه آزاد دادند، دوباره به ما تحویل دهند. واقعاً جای سوال است که فدراسیون با داشتن کمیته حقوقی، چگونه چنین تصمیمی گرفت.

روحانی در پایان خاطرنشان کرد: تیمی که دو سال قهرمان سوپرلیگ کاراته شده و هزینه زیادی برای این ورزش انجام داده، شایسته است فدراسیون بیانیه رسمی صادر و از ما عذرخواهی کند. ضمن اینکه پس از بازپس‌گیری کاپ از احمد صافی، این جام باید دوباره به ما اهدا شود. وقتی این موضوع رسانه‌ای شد، انتظار داریم عدالت رعایت شود.