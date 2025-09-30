En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حسن روحانی خواهان عذرخواهی رسمی شد/ جام باید دوباره به ما اهدا شود

سرمربی تیم قهرمان فصل گذشته لیگ کاراته می‌گوید که توقعش از فدراسیون با توجه به رأی دادگاه حکمیت ورزش عذرخواهی و اهدای دوباره جام قهرمانی به تیمش است.
کد خبر: ۱۳۲۸۳۵۸
| |
821 بازدید
|
۲

حسن روحانی خواهان عذرخواهی رسمی شد/ جام باید دوباره به ما اهدا شود

سرمربی تیم کاراته بیمه تعاون گفت: تیمی هستیم که دو سال قهرمان سوپرلیگ کاراته شده و هزینه زیادی برای این ورزش انجام داده‌ایم؛ شایسته است فدراسیون بیانیه رسمی صادر و از ما عذرخواهی کند.

به گزارش تابناک، با رأی دادگاه حکمیت ورزش تمامی عناوین، نتایج و افتخارات علی صوفواوغلو بازگردانده شد و به نظر می‌رسد دوباره جام قهرمانی فصل گذشته سوپر لیگ متعلق به به بیمه تعاون خواهد بود.

حسن روحانی درباره رای دادگاه حکمیت ورزش (CAS) در خصوص علی صوفواوغلو، کاراته‌کا ترکیه‌ای تیم بیمه تعاون به تسنیم گفت: ماموران سه بار به محلی که این ورزشکار اعلام کرده بود مراجعه کردند و موفق به گرفتن تست از او نشدند. همین موضوع باعث شد وادا اعلام کند که طبق قوانین، دوپینگ او محرز شده است. صوفواوغلو پس از این رای و با گرفتن وکیل ورزشی به CAS اعتراض کرد و با ارائه مدارک و مستندات، دادگاه او را از اتهام دوپینگ تبرئه و دلایلش را پذیرفت.

وی در ادامه با انتقاد از عملکرد سازمان لیگ فدراسیون کاراته افزود: طی این روند از وحید مومنی، رئیس سازمان لیگ و سرپرست دبیری فدراسیون، درخواست کردم جواب استعلام فدراسیون از فدراسیون جهانی را به ما بدهد. بیش از ۱۰ بار این درخواست را تکرار کردم و حتی مصاحبه کردم، اما این نامه هیچ‌گاه به ما ارائه نشد. هدف ما دریافت این نامه بود تا بتوانیم اقدامات قانونی انجام دهیم و حتی پول قرارداد خود را از صوفواوغلو دریافت کنیم.

روحانی با اشاره به هزینه‌های باشگاه بیمه تعاون برای این ورزشکار و سازمان لیگ گفت: نزدیک ۴ هزار دلار در سال گذشته برای صوفواوغلو هزینه کردیم، اما فدراسیون همکاری نکرد و حتی جام قهرمانی را به تیم دانشگاه آزاد اهدا و رسانه‌ای کرد. چند بار به وحید مومنی گفتم صبر کنید تا نتیجه اعتراض صوفواوغلو به CAS مشخص شود، اما در نهایت یک کاپ خریدند و به دانشگاه آزاد دادند. کاپ اصلی هنوز پیش ماست و این اتفاق نشان‌دهنده مدیریت ضعیف فدراسیون بود.

وی در پاسخ به سؤال درباره انتظار باشگاه از فدراسیون اظهار داشت: فدراسیون کاراته با توجه به رای CAS باید ما را دعوت و رسماً عذرخواهی کند. همچنین باید کاپی که خریدند و به دانشگاه آزاد دادند، دوباره به ما تحویل دهند. واقعاً جای سوال است که فدراسیون با داشتن کمیته حقوقی، چگونه چنین تصمیمی گرفت.

روحانی در پایان خاطرنشان کرد: تیمی که دو سال قهرمان سوپرلیگ کاراته شده و هزینه زیادی برای این ورزش انجام داده، شایسته است فدراسیون بیانیه رسمی صادر و از ما عذرخواهی کند. ضمن اینکه پس از بازپس‌گیری کاپ از احمد صافی، این جام باید دوباره به ما اهدا شود. وقتی این موضوع رسانه‌ای شد، انتظار داریم عدالت رعایت شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کاراته فدراسیون کاراته لیگ کاراته سوپرلیگ کاراته حسن روحانی
تحریم داخلی در کنار مکانیزم ماشه/ فرزین چطور کاربران ایرانی را محدود می کند؟
پیشنهاد ۲.۵ میلیون دلاری استقلال به فرهاد مجیدی/ پادشاه آبی‌ها؛ خیلی دور، خیلی نزدیک!
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مسعود رهنما رئیس جدید فدراسیون کاراته شد / شکست میلیمتری طباطبایی در دور دوم انتخابات
تغییر جنجالی در کاراته: عزل هروی!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
0
0
پاسخ
حسن روحانی؟!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
بله حسن روحانی
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۸ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۸ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۴۰ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۸ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۳ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۸۹ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۳ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۵۰ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005ZZ8
tabnak.ir/005ZZ8