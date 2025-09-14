En
قیمت دلار امروز 23 شهریور ماه

آخرین قیمت معاملات توافقی دلار حواله در بازار ارز تجاری ۶۹هزار و ۹۳۴ تومان و دلار اسکناس ۷۲هزار و ۳۲ تومان ثبت شده است. قیمت دلار آزاد نیز در کانال ۹۸ هزار تومانی در نوسان است.
قیمت دلار امروز 23 شهریور ماه

قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار تجاری امروز، با افزایش نسبت به روز کاری قبل به نرخ ۷۲ هزار و ۳۲ تومان و قیمت توافقی حواله دلار نیز به نرخ ۶۹ هزار و ۹۳۴ تومان رسیده است.

به گزارش تابناک؛ قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز با افزایش نسبت به روز کاری قبل به ۸۴ هزار و ۵۲۲ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۸۲ هزار و ۶۰ تومان رسیده است.

از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با افزایش جزئی نسبت به روز کاری گذشته، ۱۹ هزار و ۶۱۴ تومان ارزش‌گذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز ۱۹ هزار و ۴۲ تومان است.

