قیمت دلار امروز 23 شهریور ماه

قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار تجاری امروز، با افزایش نسبت به روز کاری قبل به نرخ ۷۲ هزار و ۳۲ تومان و قیمت توافقی حواله دلار نیز به نرخ ۶۹ هزار و ۹۳۴ تومان رسیده است.
به گزارش تابناک؛ قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز با افزایش نسبت به روز کاری قبل به ۸۴ هزار و ۵۲۲ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۸۲ هزار و ۶۰ تومان رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با افزایش جزئی نسبت به روز کاری گذشته، ۱۹ هزار و ۶۱۴ تومان ارزشگذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز ۱۹ هزار و ۴۲ تومان است.
