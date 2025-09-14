سیصدمین مأموریت استارلینک با موفقیت انجام شد

با ثبت سیصدمین مأموریت موفق استارلینک، اسپیس‌ایکس یک گام دیگر به هدف جاه‌طلبانه خود برای پوشش جهانی اینترنت نزدیک‌تر شد. فالکون ۹ بار دیگر با فرودی دقیق و پرتابی بی‌نقص، ۲۴ ماهواره دیگر را به مدار زمین فرستاد.

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، به نقل از اسپیس، شرکت اسپیس‌ایکس روز گذشته سیصدمین مأموریت خود برای گسترش شبکه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک را با موفقیت انجام داد. در این عملیات، یک فروند موشک فالکون ۹ حامل ۲۴ ماهواره استارلینک از پایگاه فضایی وندربرگ در کالیفرنیا، ساعت ۱۷:۵۵ به وقت گرینویچ به فضا پرتاب شد.

حدود ۸.۵ دقیقه پس از پرتاب، بوستر مرحله اول این موشک طبق برنامه روی کشتی پهپاد اسپیس‌ایکس در اقیانوس آرام فرود آمد. این، بیست‌وهشتمین مأموریت موفق این بوستر خاص به شمار می‌رود—عملکردی تحسین‌برانگیز که قابلیت استفاده‌ مجدد موشک‌ها را بار دیگر اثبات کرد.

مرحله بالایی فالکون ۹ مسیر خود را ادامه داد و پس از حدود ۶۲.۵ دقیقه، محموله‌ خود را شامل ۲۴ ماهواره اینترنتی استارلینک در مدار پایین زمین (LEO) مستقر کرد. این ماهواره‌ها به مجموعه‌ای متشکل از بیش از ۸۳۰۰ ماهواره فعال استارلینک در مدار زمین اضافه می‌شوند.

این پرتاب همچنین به‌عنوان صد و پانزدهمین پرتاب فالکون ۹ در سال ۲۰۲۵ ثبت شد. نکته قابل توجه اینکه بیش از ۷۰ درصد این مأموریت‌ها به پروژه استارلینک اختصاص داشته‌اند؛ پروژه‌ای که هدف آن فراهم‌کردن اینترنت پرسرعت در سراسر جهان، به‌ویژه در مناطق دورافتاده است.