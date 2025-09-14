En
۴.۶ میلیون نفر کالابرگ چهارم را گرفتند

سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیک گفت: از روز شنبه 29 شهریور ماه سال جاری اعتبار مرحله چهارم کالابرگ برای دهک های درآمدی 4 تا 7 واریز خواهد شد و سرپرستان خانوار تا پایان آبان ماه فرصت دارند نسبت به خرید کالابرگ اقدام کنند .
۴.۶ میلیون نفر کالابرگ چهارم را گرفتند

مرجان دبیری,سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیک وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره مرحله چهارم کالابرگ الکترونیک گفت: تا ساعت 7:30دقیقه مورخ 23 شهریور ماه 1404 حدود 4میلیون و 632هزار و 908 نفر سرپرست خانوار با مانده صفر مرحله چهارم کالابرگ را استفاده کرده اند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، وی با اشاره به اینکه فعلا برنامه دولت حمایت از دهک های 1تا3 و 4تا7 است گفت:طرح کالابرگ الکترونیک که در قانون بودجه آمده است با هدف تامین معیشت خانوارهای کم درآمد در دهک‌های پایین درآمدی برای امنیت غذایی اجرا می‌شود.

 دبیری با بیان اینکه بر این اساس، سرپرستان خانوار تا پایان آبان ماه سال جاری فرصت دارند خرید خود را انجام دهند گفت: از روز شنبه 29 شهریور ماه سال جاری اعتبار مرحله چهارم کالابرگ برای دهک های درآمدی 4 تا 7 واریز خواهد شد و سرپرستان خانوار تا پایان آبان ماه فرصت دارند نسبت به خرید کالابرگ اقدام کنند .

سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیک وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تعداد مشمولین مرحله چهارم طرح کالابرگ الکترونیکی بیش از 60 میلیون نفر است گفت: احتمال دارد در بازنگری دهک ها در پایان شهریور تعداد مشمولان کم یا زیاد شود.

وی درباره افرادی که از دوره های قبل اعتبار دارند افزود:دارندگان مانده اعتبار از مراحل قبلی طرح کالابرگ الکترونیکی می توانند همچنان از اعتبار خود در دوره حاضر استفاده کنند.

کالابرگ دهک یارانه یارانه غیرنقدی خبر فوری
عبدالجبار کاکایی: اسلحه را از بچه‌های جنگ گرفتند، اما خشونت را نه/ این‌ها فقط دشمن دارند، نه مخالف
علی لاریجانی به سعودی ها چه خواهد گفت؟
قطر نمی‌تواند حمله اسرائیل را تلافی کند/ ترور رهبران حماس در ترکیه محتمل است/ ایمان اعراب به آمریکا متزلزل شد
