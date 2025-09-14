En
زمان پیش‌فروش بلیت قطار‌های مهرماه اعلام شد

پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری، برای بازه زمانی اول تا ۳۰ مهر، از دوشنبه ۲۴ شهریور آغاز می‌شود.
زمان پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری مهر اعلام شد

 

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری صدا و سیما؛ از راه آهن جمهوری اسلامی ایران، پیش فروش بلیت در کلیه محور‌ها (مسیر‌های رفت تا تاریخ ۳۰ مهر و مسیر‌های برگشت تا اول

 آبان)، از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۰:۳۰ صبح دوشنبه ۲۴ شهریور از طریق سکو‌های مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز می‌شود.

پیش فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز، از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ روز دوشنبه ۲۴ شهریور، از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می‌شود.

لازم به ذکر است از ساعت ۱۴ روز چهارشنبه به بعد، به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.

هموطنان برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند یا به پایگاه اینترنتی rai.irhttps://www.rai.ir/ مراجعه نمایند.

رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
1
0
پاسخ
پیش فروش بلیط قطار ، بدبختی ها چقدر رنگارنگ شده
tabnak.ir/005ZYi