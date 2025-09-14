En
آیفون ۱۶ برای دومین فصل متوالی پرفروش‌ترین گوشی جهان شد

جدیدترین گزارش شرکت تحقیقاتی Counterpoint Research از بازار جهانی گوشی‌های هوشمند در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ منتشر شد که نشان می‌دهد تغییرات قابل توجهی در صدر جدول رخ نداده و اپل همچنان بر بازار گوشی‌های پرچمدار تسلط دارد. آیفون ۱۶ برای دومین فصل متوالی، پرفروش‌ترین گوشی هوشمند در سراسر جهان باقی مانده است.
به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، جدیدترین گزارش شرکت تحقیقاتی Counterpoint Research از بازار جهانی گوشی‌های هوشمند در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ منتشر شد که نشان می‌دهد تغییرات قابل توجهی در صدر جدول رخ نداده و اپل همچنان بر بازار گوشی‌های پرچمدار تسلط دارد. آیفون ۱۶ برای دومین فصل متوالی، پرفروش‌ترین گوشی هوشمند در سراسر جهان باقی مانده است.

در این مدت، سامسونگ با تمرکز بر بازار میان‌رده، توانسته جایگاه خود را تقویت کند و با مدل گلکسی A16 5G، عنوان پرفروش‌ترین گوشی اندرویدی فصل را به دست آورد. رقابت شدید بین سامسونگ و شیائومی در بازارهای اقتصادی و میان‌رده سراسر جهان ادامه دارد.

فروش خیره‌کننده سری آیفون ۱۶ در صدر جدول

اپل نه‌تنها رتبه اول پرفروش‌ترین گوشی‌ها را به آیفون ۱۶ اختصاص داده، بلکه سه رتبه برتر این فهرست نیز در اختیار مدل‌های آیفون ۱۶، آیفون ۱۶ پرو مکس و آیفون ۱۶ پرو است. این موضوع نشان‌دهنده قدرت بی‌چون‌وچرای اپل در بخش گوشی‌های پریمیوم است.

جدیدترین عضو خانواده آیفون، مدل آیفون 16e، نیز با فروش قوی در بازارهای مهمی مانند ایالات متحده و ژاپن، موفق به کسب جایگاه ششم این رده‌بندی شده است. این گوشی که فاقد برخی ویژگی‌های پیشرفته مانند دوربین اولتراواید و مگ‌سیف است، اما با تراشه قدرتمند A18 و قیمت مناسب، گزینه‌ای جذاب برای بازارهای حساس به قیمت محسوب می‌شود.

سامسونگ، پیشتاز بازار میان‌رده

سامسونگ موفق شده چهار مدل خود را در بین ده گوشی پرفروش جهان قرار دهد و گلکسی A16 5G با قرارگیری در رتبه چهارم، پرچمدار بازار میان‌رده‌ها باشد. این گوشی بسته به منطقه با پردازنده‌های اگزینوس ۱۳۳۰ یا دایمنسیتی ۶۳۰۰ عرضه شده و با دریافت تا شش سال به‌روزرسانی اندروید، گزینه‌ای قابل اعتماد و بلندمدت برای خریداران اقتصادی است.

در بخش پرچمدارهای اندرویدی، تنها گلکسی S25 اولترا موفق شده در فهرست ده گوشی برتر حضور پیدا کند. تمرکز سامسونگ بر فناوری‌های هوش مصنوعی مولد (GenAI) و بازاریابی قدرتمند، به حفظ جایگاه این مدل کمک کرده است.

شیائومی؛ تنها نماینده دیگر

تنها برند دیگری که به جز اپل و سامسونگ در فهرست ده گوشی پرفروش حضور دارد، شیائومی است. گوشی ردمی 14C 4G با فروش موفق در بازارهای نوظهور مانند آمریکای لاتین، خاورمیانه و آفریقا، جایگاهی در این فهرست به دست آورده است.

آیفون 16 پرفروش گوشی‌ تلفن همراه موبایل فروش موبایل گوشی های 5G اپل
