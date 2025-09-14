آژانس همچنان خواستار بازرسی از مراکز هسته ای ایران است، اما وقتی پای حمله به مراکز هسته‌ای در میان باشد، آیا همه‌چیز طبق روال خواهد بود؟ پاسخی که در جلسه کمیسیون امنیت ملی داده شد، و مسیر تازه‌ای را پیش روی بازرسی‌ها قرار می‌دهد.

محمدرضا محسنی‌ثانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره نشست این کمیسیون با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، درخصوص توافق اخیر ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت: طبق روال همیشگی، پس از سفرهای دیپلماتیک وزیر امور خارجه، بویژه سفرهایی با موضوعات مهمی مانند "اسنپ بک"، وی در کمیسیون امنیت ملی حضور پیدا می‌کند و درباره محتوای مذاکرات و توافقات، گزارش می‌دهد.

به گفته محسنی‌ثانی، در جلسه اخیر نیز که پس از دیدار عراقچی با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس انرژی اتمی در قاهره برگزار شد، گزارشی درباره محورهای گفت‌وگو ارائه شد.

وی افزود: نگرانی برخی نمایندگان درباره انطباق این توافق با مصوبه مجلس مطرح بود که عراقچی اعلام کرد کلیه مفاد توافق، با در نظر گرفتن مصوبه مجلس تنظیم شده و مواضع نمایندگان لحاظ شده است.

شیوه‌نامه جدید برای بازرسی‌ها

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه به موضوع اصلی یعنی نحوه بازرسی آژانس از مراکز هسته‌ای ایران پرداخت و گفت: یک شیوه‌نامه جدید برای شرایط فعلی سایت‌های هسته‌ای تهیه شده است. چراکه حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به مراکز هسته‌ای ایران، امری بی‌سابقه بوده و در مفاد NPT چنین وضعیتی پیش‌بینی نشده بود.

وی با اشاره به غیرقانونی بودن این حملات طبق اعلام آژانس، تأکید کرد: در صورت تکرار چنین اقدامات خصمانه‌ای، لازم بود که شیوه‌نامه‌ای مشخص برای نحوه بازرسی‌ها تدوین شود که اکنون مورد گفت‌وگو و بررسی قرار گرفته است.

نحوه بازرسی در سایت‌های مختلف

این عضو کمیسیون امنیت ملی درباره دسته‌بندی سایت‌های هسته‌ای توضیح داد: سایت‌هایی که مورد حمله قرار نگرفته‌اند، مطابق روال سابق، قابلیت بازرسی را دارند؛ البته با تعیین محدودیت‌هایی در هر مورد خاص. اما برای سایت‌هایی که هدف حمله قرار گرفته‌اند، فعلاً هیچ‌گونه دسترسی ممکن نیست.

به گفته وی، ابتدا باید سازمان انرژی اتمی وضعیت ایمنی و زیست‌محیطی این سایت‌ها را بررسی کند و پس از آن، در صورت تأیید، موضوع دسترسی مطرح خواهد شد. ارزیابی نهایی با شعام (شورای عالی امنیت ملی) خواهد بود و نظر این شورا مطابق با مصوبه قانونی اجرایی می‌شود. البته روشن است که این روند، در کوتاه‌مدت یا حتی چند سال آینده محقق نخواهد شد.

بازرسی از اورانیوم غنی‌شده چه می‌شود؟

محسنی‌ثانی در پاسخ به سؤالی درباره نحوه بازرسی از مقدار اورانیوم غنی‌شده نیز تصریح کرد: این هم تابع همان شیوه‌نامه جدید خواهد بود. اگر در آینده شرایطی فراهم شود که این درخواست‌ها عملیاتی شود، در آن زمان بررسی و تصمیم‌گیری انجام خواهد گرفت.