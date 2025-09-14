En
در گفتگو با تابناک مطرح شد؛

نحوه بازرسی سایت‌های تخریب‌شده و سرنوشت اورانیوم غنی‌شده چگونه است؟

آژانس همچنان خواستار بازرسی از مراکز هسته ای ایران است، اما وقتی پای حمله به مراکز هسته‌ای در میان باشد، آیا همه‌چیز طبق روال خواهد بود؟ پاسخی که در جلسه کمیسیون امنیت ملی داده شد، و مسیر تازه‌ای را پیش روی بازرسی‌ها قرار می‌دهد.
کد خبر: ۱۳۲۸۳۱۲
| |
2218 بازدید
|
۳

بازدید از سایت‌های هسته ای تخریب‌شده به چه شکلی خواهد بود؟

محمدرضا محسنی‌ثانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره نشست این کمیسیون با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، درخصوص توافق اخیر ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت: طبق روال همیشگی، پس از سفرهای دیپلماتیک وزیر امور خارجه، بویژه سفرهایی با موضوعات مهمی مانند "اسنپ بک"، وی در کمیسیون امنیت ملی حضور پیدا می‌کند و درباره محتوای مذاکرات و توافقات، گزارش می‌دهد.

به گفته محسنی‌ثانی، در جلسه اخیر نیز که پس از دیدار عراقچی با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس انرژی اتمی در قاهره برگزار شد، گزارشی درباره محورهای گفت‌وگو ارائه شد.

وی افزود: نگرانی برخی نمایندگان درباره انطباق این توافق با مصوبه مجلس مطرح بود که عراقچی اعلام کرد کلیه مفاد توافق، با در نظر گرفتن مصوبه مجلس تنظیم شده و مواضع نمایندگان لحاظ شده است.

شیوه‌نامه جدید برای بازرسی‌ها

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه به موضوع اصلی یعنی نحوه بازرسی آژانس از مراکز هسته‌ای ایران پرداخت و گفت: یک شیوه‌نامه جدید برای شرایط فعلی سایت‌های هسته‌ای تهیه شده است. چراکه حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به مراکز هسته‌ای ایران، امری بی‌سابقه بوده و در مفاد NPT چنین وضعیتی پیش‌بینی نشده بود.

وی با اشاره به غیرقانونی بودن این حملات طبق اعلام آژانس، تأکید کرد: در صورت تکرار چنین اقدامات خصمانه‌ای، لازم بود که شیوه‌نامه‌ای مشخص برای نحوه بازرسی‌ها تدوین شود که اکنون مورد گفت‌وگو و بررسی قرار گرفته است.

نحوه بازرسی در سایت‌های مختلف

این عضو کمیسیون امنیت ملی درباره دسته‌بندی سایت‌های هسته‌ای توضیح داد: سایت‌هایی که مورد حمله قرار نگرفته‌اند، مطابق روال سابق، قابلیت بازرسی را دارند؛ البته با تعیین محدودیت‌هایی در هر مورد خاص. اما برای سایت‌هایی که هدف حمله قرار گرفته‌اند، فعلاً هیچ‌گونه دسترسی ممکن نیست.

به گفته وی، ابتدا باید سازمان انرژی اتمی وضعیت ایمنی و زیست‌محیطی این سایت‌ها را بررسی کند و پس از آن، در صورت تأیید، موضوع دسترسی مطرح خواهد شد. ارزیابی نهایی با شعام (شورای عالی امنیت ملی) خواهد بود و نظر این شورا مطابق با مصوبه قانونی اجرایی می‌شود. البته روشن است که این روند، در کوتاه‌مدت یا حتی چند سال آینده محقق نخواهد شد.

بازرسی از اورانیوم غنی‌شده چه می‌شود؟

محسنی‌ثانی در پاسخ به سؤالی درباره نحوه بازرسی از مقدار اورانیوم غنی‌شده نیز تصریح کرد: این هم تابع همان شیوه‌نامه جدید خواهد بود. اگر در آینده شرایطی فراهم شود که این درخواست‌ها عملیاتی شود، در آن زمان بررسی و تصمیم‌گیری انجام خواهد گرفت.

عباس عراقچی مراکز هسته‌ای ایران رافائل گروسی بازرسان آژانس سازمان انرژی اتمی
سید احمد حسینی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
15
5
پاسخ
دست شما درد نکنه جواب خون شهدا و شهدای جنگ 12 روزه با اقای عراقچی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
3
3
پاسخ
تصویر می گوید که صرفا سطح آسیب دیده و عمق سالم است . بعید است این تأسیسات و حتی تاسیسات فردو‌ آسیب جدی دیده باشد . در مورد آینده هم باید بدانیم که هسته ای صفر و صد است . یا نباید داشته باشی و یا تا بمب اتم پیش بروی . اینکه تاسیسات داری اما سلاح اتمی نداری یعنی ، آمریکا هر وقت دلت خواست ، بفرما بزن .
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
0
0
پاسخ
متاسفانه در مملکت ما همه کارشناس هستند خیلی از نماینده گان مجلس ما هم حتی از کاربردهای اورانیم تصویر درستی ندارند اصلا نمی دانند چگونه تولید میشود و واقعا آسیب دیده یا ندیده ؟اما از روی جناح بازی مسائل را بررسی می کنند به نظر من هیچ وقت نماینده گان به فکر منفعت مردم نبوده اند برای مثال کی در خصوص افزایش حقوق کارگران که نماینده کارگران بدون امضا جلسه را ترک کرده اومدند موضوع را بررسی کنند .همش شعار های بی خود .یا در خصوص گرانی شعار بی خود.
همش دنبال جناح بازی اند.
واقعا گروهی متخصص اقتصادی بررسی کرده که این همه هزینه میشود برای اتمی آیا بودنش بهتر است تا تعلیقش؟
