بارش و کاهش دما در مناطق شمال کشور

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری صداوسیما؛ سازمان هواشناسی برای استانهای گیلان و مازندران هشدار سطح نارنجی صادر کرده است.
در این استانها رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، کاهش دما، و خطر بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانهها و مسیلها پیش بینی شده است.
همچنین امروز در شمال آذربایجان غربی، برخی مناطق استانهای آذربایجان شرقی، اردبیل، گلستان و ارتفاعات البرز در استانهای زنجان، قزوین، تهران و سمنان بارش پراکنده و در استانهای گیلان و مازندران رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت رخ خواهد داد.
