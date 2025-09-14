بارش و کاهش دما در مناطق شمال کشور

سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی برای گیلان و مازندران، برای این استان‌ها رگبار باران و وزش باد شدید پیش‌بینی کرده است

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری صداوسیما؛ سازمان هواشناسی برای استان‌های گیلان و مازندران هشدار سطح نارنجی صادر کرده است.

در این استا‌ن‌ها رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، کاهش دما، و خطر بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها پیش بینی شده است.

همچنین امروز در شمال آذربایجان غربی، برخی مناطق استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، گلستان و ارتفاعات البرز در استان‌های زنجان، قزوین، تهران و سمنان بارش پراکنده و در استان‌های گیلان و مازندران رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت رخ خواهد داد.