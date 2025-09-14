زلزله تقریبا شدید فارس را لرزاند

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0645\u0647\u0631\u061b \u062f\u0642\u0627\u06cc\u0642\u06cc \u067e\u06cc\u0634 \u0632\u0644\u0632\u0644\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0647 \u0628\u0632\u0631\u06af\u06cc \u06f4.\u06f7 \u0631\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u062f\u0631 \u0639\u0645\u0642 \u06f1\u06f6 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u0645\u062a\u0631 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u060c \u06a9\u0646\u0627\u0631\u062a\u062e\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0641\u0627\u0631\u0633 \u0631\u0627 \u00a0\u0644\u0631\u0632\u0627\u0646\u062f.