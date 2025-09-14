En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

زلزله تقریبا شدید فارس را لرزاند

دقایقی پیش زلزله‌ای به بزرگی ۴.۷ ریشتر در عمق ۱۶ کیلومتر زمین، کنارتخته استان فارس را لرزاند.
کد خبر: ۱۳۲۸۲۹۱
| |
438 بازدید

زلزله تقریبا شدید فارس را لرزاند

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ دقایقی پیش زلزله‌ای به بزرگی ۴.۷ ریشتر در عمق ۱۶ کیلومتر زمین، کنارتخته استان فارس را  لرزاند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
فارس زلزله زمین لرزه خبر فوری
علی لاریجانی به سعودی ها چه خواهد گفت؟
قطر نمی‌تواند حمله اسرائیل را تلافی کند/ ترور رهبران حماس در ترکیه محتمل است/ ایمان اعراب به آمریکا متزلزل شد
چرا مخالفان جمهوری اسلامی هم با تجزیه ایران مخالفند؟/جنگ تحمیلی بخشی از پازل تجزیه ایران بود/ لزوم پایان دادن به حاشیه‌نشینی اقوام و مذاهب در ساختار قدرت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خشت استان فارس لرزید
زلزله دهرم فارس را لرزاند
زلزله فارس را لرزاند
زلزله ۴.۷ ریشتری حوالی «ریز» در استان بوشهر را لرزاند
زمین لرزه شدید گلستان را لرزاند
زلزله فارس را لرزاند
وقوع زلزله ۴.۵ ریشتری در کهگیلویه‌ و بویراحمد
زلزله نسبتا شدید در اردکان
زلزله 4.5 ریشتری استان فارس را لرزاند
وقوع زلزله در فارس
زلزله ۴.۱ ریشتری در مرز فارس و هرمزگان
زلزله هرمزگان خسارت جانی و مالی نداشت
زمین‌لرزه حوالی محمله در فارس را لرزاند
وقوع زلزله در قائمیه فارس + جزئیات
وقوع زمین لرزه در فارس
زلزله لامرد فارس را لرزاند
زلزله بیرم خسارتی نداشت
زمین لرزه ۴.۷ ریشتری بالاده فارس خسارتی نداشت
زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴ ریشتر فارس را لرزاند
دوبرجی در فارس لرزید
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۷ نظر)
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۰۸ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۱۶ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۹۰ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۶۸ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۵۹ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۲ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۵۱ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005ZY3
tabnak.ir/005ZY3