به گزارش تابناک به نقل از فارس، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه که پیش از این در واکنش به اقدام ۳ کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس در ارسال نامه به شورای امنیت سازمان ملل برای فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک (ماشه) عنوان کرده بود که ۳ کشور اروپایی باید مسیر مخرب خود را عوض کنند، امشب (شنبه) ۲۲ شهریورماه عنوان کرد: مسئله تنها این نیست که سه کشور اروپایی هیچ حق قانونی، سیاسی یا اخلاقی برای فعال‌کردن سازوکار «اسنپ‌بک» ندارند، حتی اگر این حق را هم داشتند حکایت «استفاده نکنی از دستت رفته» اینجا کارآیی ندارد.

وی افزود: تعبیر دقیق‌تر برای دوراهی سخت پیش روی سه کشور اروپایی آن است که «استفاده کنی از دستت رفته».و شاید بهتر باشد بگوییم: «استفاده کنی همه چیز از دستت رفته».

وی پنجشنبه شب ۲۰ شهریورماه و در پی توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره شیوه‌نامه همکاری ایران و آژانس با بیان اینکه دعوا با سه کشور اروپایی همچنان ادامه دارد، گفت: اعتبار توافق با آژانس تا وقتی است که هیچ عمل خصمانه‌ای علیه ایران به شمول اسنپ‌بک صورت نگیرد و اگر این مکانیسم فعال شود، این توافق دیگر اعتبار ندارد.

مقامات ایرانی پیش از این به کرات اقدام سه کشور اروپایی ذیل سازوکار حل اختلافات قطعنامه ۲۲۳۱ را به لحاظ حقوقی بی‌اعتبار خوانده‌اند. آنگونه که ایران و همچنین چین و روسیه اعلام کرده قطعنامه ۲۲۳۱ باید طبق جدول زمانی تعیین ‌شده در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ خاتمه یابد.

