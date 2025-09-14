En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هشدار تند عراقچی به اروپا: اسنپ‌بک یعنی پایان همه چیز

وزیر امور خارجه امشب درباره استفاده ۳ کشور اروپایی از مکانیسم اسنپ‌بک گفت: تعبیر دقیق‌تر برای دوراهی سخت پیش روی ۳ کشور اروپایی آن است که «استفاده کنی از دستت رفته» و شاید بهتر باشد بگوییم: «استفاده کنی همه چیز از دستت رفته.»
کد خبر: ۱۳۲۸۲۸۶
| |
779 بازدید
|
۱
هشدار تند عراقچی به اروپا: اسنپ‌بک یعنی پایان همه چیز

به گزارش تابناک به نقل از فارس، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه که پیش از این در واکنش به اقدام ۳ کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس در ارسال نامه به شورای امنیت سازمان ملل برای فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک (ماشه) عنوان کرده بود که ۳ کشور اروپایی باید مسیر مخرب خود را عوض کنند، امشب (شنبه) ۲۲ شهریورماه عنوان کرد: مسئله تنها این نیست که سه کشور اروپایی هیچ حق قانونی، سیاسی یا اخلاقی برای فعال‌کردن سازوکار «اسنپ‌بک» ندارند، حتی اگر این حق را هم داشتند حکایت «استفاده نکنی از دستت رفته» اینجا کارآیی ندارد.

وی افزود: تعبیر دقیق‌تر برای دوراهی سخت پیش روی سه کشور اروپایی آن است که «استفاده کنی از دستت رفته».و شاید بهتر باشد بگوییم: «استفاده کنی همه چیز از دستت رفته».

وی پنجشنبه شب ۲۰ شهریورماه و در پی توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره شیوه‌نامه همکاری ایران و آژانس با بیان اینکه دعوا با سه کشور اروپایی همچنان ادامه دارد، گفت: اعتبار توافق با آژانس تا وقتی است که هیچ عمل خصمانه‌ای علیه ایران به شمول اسنپ‌بک صورت نگیرد و اگر این مکانیسم فعال شود، این توافق دیگر اعتبار ندارد.

مقامات ایرانی پیش از این به کرات اقدام سه کشور اروپایی ذیل سازوکار حل اختلافات قطعنامه ۲۲۳۱ را به لحاظ حقوقی بی‌اعتبار خوانده‌اند. آنگونه که ایران و همچنین چین و روسیه اعلام کرده قطعنامه ۲۲۳۱ باید طبق جدول زمانی تعیین ‌شده در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ خاتمه یابد.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
عباس عراقچی ایران مکانیسم ماشه اسنپ بک هشدار اروپا خبر فوری
عبدالجبار کاکایی: اسلحه را از بچه‌های جنگ گرفتند، اما خشونت را نه/ این‌ها فقط دشمن دارند، نه مخالف
علی لاریجانی به سعودی ها چه خواهد گفت؟
قطر نمی‌تواند حمله اسرائیل را تلافی کند/ ترور رهبران حماس در ترکیه محتمل است/ ایمان اعراب به آمریکا متزلزل شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سه شرط اروپا برای تمدید اسنپ بک
اظهارات تازه وزیر خارجه انگلیس در خصوص مکانیسم ماشه
فعال کردن «اسنپ بک» ادامه جنگ ۱۲ روزه است
واکنش چین به فعال‌سازی «اسنپ‌بک»
خطیب‌زاده: انگشت ما روی ماشه است
غریب‌آبادی: اروپا مبنای حقوقی برای اجرای اسنپ‌بک ندارد
رئیس شورای امنیت دریافت نامه تروئیکای اروپایی را تایید کرد
روایت اکسیوس از شروط اروپا برای عدم اجرای اسنپ یک
مخالفت مسکو با بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران
اروپا مجری اوامر ترامپ و رژیم صهیونیستی شده است
سازمان ملل شرط فعال‌سازی اسنپ‌بک را اعلام کرد
ادعای آکسیوس درباره نشست ایران و تروئیکای اروپایی
مکانیسم ماشه سوءاستفاده از ساختارهای بین‌المللی است
هشدار عراقچی درباره «اشتباه بزرگ» اروپا
خط و نشان آلمان برای ایران: دیپلماسی یا اسنپ‌بک
عراقچی به اروپا: تهدید کارساز نیست!
روسیه: اروپا حق استفاده از اسنپ‌بک را ندارد
پایان گفت‌وگوهای ایران و اروپا در ژنو
هشدار عراقچی به ۳ کشور اروپایی
عراقچی: ایران آماده است که ورق را برگرداند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
0
0
پاسخ
آقای عراقچی مثلا چکارمی خواهید بکنید؟
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۷ نظر)
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۰۸ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۱۷ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۱۱ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۶۸ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۰ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۲ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۵۲ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005ZXy
tabnak.ir/005ZXy