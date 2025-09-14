En
جنوب ایتالیا به غزه پیوست!

تعدادی از کشتی‌های وابسته به ناوگان صمود جنوب ایتالیا را به مقصد نوار غزه ترک کردند.
کد خبر: ۱۳۲۸۲۸۵
1147 بازدید

جنوب ایتالیا به غزه پیوست!

سازمان دهندگان ناوگان بین المللی صمود (پایداری) از حرکت ۱۸ کشتی این ناوگان از بندر کاتانیا واقع در جنوب ایتالیا به سمت نوار غزه خبر دادند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ آنها همچنین تاکید کردند که قرار است کشتی‌هایی از سمت تونس و یونان نیز طی امروز به سمت نوار غزه حرکت کنند و به کشتی‌های مذکور در آب‌های بین المللی بپیوندند.

این مسئولان اضافه کردند که ناوگان صمود بزرگترین تلاش دریایی جهانی برای شکستن محاصره نوار غزه به شمار می‌رود و سرنشینان این کشتی‌ها برای بی اثر کردن اقدام غیر قانونی رژیم صهیونیستی در محاصره نوار غزه تلاش می‌کنند.

پیشتر اعلام شده بود که تعداد کشتی‌های مراکشی که از تونس خارج خواهند شد، ۲۳ کشتی است که در بنادر سیدی بوسعید و قمرت استقرار می‌یابند و کشتی‌های اروپایی نیز به تدریج در روزهای آینده به بندر بنزرت می‌رسند.

 

غزه کشتی های ایتالیایی یونان ایتالیا رژیم صهیونیستی کمک به غزه خبر فوری
