هشدار: آخرین وضعیت آب و هوا در ایران

سازمان هواشناسی کشور نسبت به هشدار نسبت به تشدید بارش در شمال کشور هشدار داد.
سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی که از ۲۲ شهریور آغاز شده و تا روز دوشنبه (۲۴ شهریور) ادامه دارد، از تشدید فعالیت سامانه بارشی خبر داد و در ادامه آورد: امروز یکشنبه و دوشنبه (۲۳ و ۲۴ شهریور) در گیلان و مازندران رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، کاهش دما، در بعضی نقاط گردوخاک و در نقاط مستعد بارش تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

 به گزارش تابناک به نقل از ایمنا، از همین رو احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها، جاری شدن روان‌آب، صاعقه، آب‌گرفتگی معابر، لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید، احتمال ریزش سنگ در محورهای کوهستانی و خسارت به محصولات کشاورزی و سازه‌های موقت وجود دارد.

در همین راستا سازمان هواشناسی کشور نسبت به خودداری از بر پا کردن چادرهای مسافرتی و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و بستر مسیل‌ها، احتیاط در جابه‌جایی عشایر کوچ‌رو و فعالیت‌های گردشگردی و کوهنوردی، احتیاط در سفرهای بین‌شهری، پاک‌سازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و آب روها، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها و آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادرسان توصیه کرده است.

علاوه بر این، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح زرد از فعالیت سامانه بارشی و رشد ابرهای همرفتی به‌ویژه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب دیروز تا روز چهارشنبه (۲۶ شهریور) خبر داد و نوشت:  امروز دوشنبه (۲۴ شهریور) در شمال شرق آذربایجان شرقی، اردبیل، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، ارتفاعات استان‌های سمنان، قزوین و زنجان، جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب غرب کرمان، شرق و شمال هرمزگان و جنوب فارس، روز سه‌شنبه (۲۵ شهریور) در شمال شرق آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، جنوب غرب کرمان، جنوب شرق و جنوب فارس و شرق و شمال هرمزگان و روز چهارشنبه (۲۶ شهریور) در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، مرکز و جنوب غرب و جنوب کرمان، شرق و شمال هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نواحی مستعد گردوخاک و کاهش دما دور از انتظار نیست.

بر همین اساس لغزندگی جاده‌ها، احتمال جاری شدن روان آب، احتمال طغیان رودخانه‌های، فصلی احتمال صاعقه و آب گرفتگی معابر، کاهش دید افقی، وزش باد شدید موقتی، احتمال سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات و احتمال خسارت به سازه‌های سبک و صنعت کشاورزی وجود دارد.

