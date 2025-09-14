هشدار: آخرین وضعیت آب و هوا در ایران

سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی که از ۲۲ شهریور آغاز شده و تا روز دوشنبه (۲۴ شهریور) ادامه دارد، از تشدید فعالیت سامانه بارشی خبر داد و در ادامه آورد: امروز یکشنبه و دوشنبه (۲۳ و ۲۴ شهریور) در گیلان و مازندران رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، کاهش دما، در بعضی نقاط گردوخاک و در نقاط مستعد بارش تگرگ پیشبینی میشود.
به گزارش تابناک به نقل از ایمنا، از همین رو احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانهها و مسیلها، سیلابی شدن مسیلها، جاری شدن روانآب، صاعقه، آبگرفتگی معابر، لغزندگی جادهها، کاهش دید، احتمال ریزش سنگ در محورهای کوهستانی و خسارت به محصولات کشاورزی و سازههای موقت وجود دارد.
در همین راستا سازمان هواشناسی کشور نسبت به خودداری از بر پا کردن چادرهای مسافرتی و توقف در حاشیه رودخانهها و بستر مسیلها، احتیاط در جابهجایی عشایر کوچرو و فعالیتهای گردشگردی و کوهنوردی، احتیاط در سفرهای بینشهری، پاکسازی دهانه پلها، لایروبی کانالها و آب روها، اطمینان از استحکام سازههای موقت، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانهها و آمادگی دستگاههای اجرایی و امدادرسان توصیه کرده است.
علاوه بر این، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح زرد از فعالیت سامانه بارشی و رشد ابرهای همرفتی بهویژه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب دیروز تا روز چهارشنبه (۲۶ شهریور) خبر داد و نوشت: امروز دوشنبه (۲۴ شهریور) در شمال شرق آذربایجان شرقی، اردبیل، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، ارتفاعات استانهای سمنان، قزوین و زنجان، جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب غرب کرمان، شرق و شمال هرمزگان و جنوب فارس، روز سهشنبه (۲۵ شهریور) در شمال شرق آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، جنوب غرب کرمان، جنوب شرق و جنوب فارس و شرق و شمال هرمزگان و روز چهارشنبه (۲۶ شهریور) در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، مرکز و جنوب غرب و جنوب کرمان، شرق و شمال هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نواحی مستعد گردوخاک و کاهش دما دور از انتظار نیست.
بر همین اساس لغزندگی جادهها، احتمال جاری شدن روان آب، احتمال طغیان رودخانههای، فصلی احتمال صاعقه و آب گرفتگی معابر، کاهش دید افقی، وزش باد شدید موقتی، احتمال سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات و احتمال خسارت به سازههای سبک و صنعت کشاورزی وجود دارد.
