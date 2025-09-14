En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

۲ فینالیست ایران در ۴ وزن کشتی آزاد قهرمانی جهان

۲ فینالیست ایران در ۴ وزن نخست کشتی آزاد قهرمانی جهان
کد خبر: ۱۳۲۸۲۷۰
| |
452 بازدید
۲ فینالیست ایران در ۴ وزن کشتی آزاد قهرمانی جهان
اشتراک گذاری
برچسب ها
کشتی آزاد قهرمانی جهان کشتی گیران ایران محمدنژاد جوان امیرحسین زارع خبر فوری
در آستانه انتخابات عراق؛ احزاب شیعی در دام شبکه‌های قدیمی حزب بعث؟
نگرانی ایران درباره حمله به ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد در صورت اعلام محل آن منطقی است/ برنامه ترامپ درباره ایران را نمی‌دانم!
بازخوانی تاریخ؛ چه کسی واژه "وسط باز" را در سیاست ایران جا انداخت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
امیرحسین زارع فینالیست شد
یزدانی از رقابت‌های جهانی حذف شد
امیرحسین زارع به نیمه‌نهایی رسید
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران
کامبک نفس‌گیر کامران قاسم‌پور مقابل کادیف
«محمدنژاد جوان» شاهکار کرد و فینالیست شد
ساعت مبارزه حساس کامران قاسمپور با حریف آمریکایی
محمدنژاد جوان به یک‌قدمی فینال رسید
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۷ نظر)
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۰۸ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۹۵ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۶۸ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۵۹ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
روایت رایزن فرهنگی پیشین ایران از سفر مسئولین به خارج  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005ZXi
tabnak.ir/005ZXi