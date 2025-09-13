En
پرسپولیس یک - فولاد خوزستان یک؛ تساوی تیمِ هاشمیان مقابل شعبه ۲ پرسپولیس

تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فولاد به تساوی یک بر یک رسیدند.
پرسپولیس یک - فولاد خوزستان یک؛ تساوی تیمِ هاشمیان مقابل شعبه ۲ پرسپولیس

به گزارش تابناک، در آخرین دیدار هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فولاد خوزستان از ساعت ۱۹ در ورزشگاه شهر قدس به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان ۹۰ دقیقه تلاش دو تیم شاگردان وحید هاشمیان مقابل شاگردان یحیی‌گل محمدی به تساوی یک بر یک رسیدند.

گل پرسپولیس: علی علیپور در دقیقه ۴۲ 

گل فولاد: رزاق پور در دقیقه ۴۷ 

ترکیب ابتدایی پرسپولیس: پیام نیازمند، میلاد محمدی، حسین ابرقویی، محمدحسین کنعانی‌زادگان، فرشاد احمدزاده، مارکو باکیچ، میلاد سرلک، تیوی بیفوما، رضا شکاری، امید عالیشاه و علی علیپور.

ترکیب ابتدایی فولاد: حامد لک، علی نعمتی، محمد قریشی، ابوالفضل رزاق‌پور، سینا مریدی، وحید امیری، پوریا سرآبادانی، ساسان انصاری، سعید صادقی، احسان محروقی و محمدرضا سلیمانی.

داور: کوپال ناظمی

به گزارش تابناک، وحید هاشمیان در شرایطی موفق نشد سه امتیاز مهم بازی حساس این هفته را به دست آورد که در تیم مقابل چهره‌هایی آشنا برای هواداران تیم سرخپوش پایتخت حضور داشتند که تعدادشان کم هم نبود. از یحیی گل‌محمدی و حمید مطهری، سرمربی و مربی سابق سرخ‌ها گرفته تا بازیکنانی چون وحید امیری، حامد لک، علی نعمتی، سینا اسدبیگی، ساسان انصاری و سعید صادقی. این موضوع یکی از جذابیت‌های دیدار امشب بود؛ در واقع هاشمیان و شاگردانش موفق نشدند شعبه ۲ پرسپولیس را شکست دهند!

گفتنی است تغییر لحظه آخری در ترکیب فولادخوزستان اتفاق افتاد و دقایقی پیش از شروع بازی اعلام شد که سینا مریدی به دلیل عدم صدور مجوز بازی، از لیست و ترکیب یحیی گل‌محمدی خارج و سینا اسدبیگی جانشین او شده است. بدین ترتیب در ترکیب اولیه فولاد، ۶ بازیکن با تجربه پوشیدن پیراهن پرسپولیس حضور داشتند.

 

