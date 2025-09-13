En
ساعت مبارزه حساس کامران قاسمپور با حریف آمریکایی

۳ ازادکار ایران برای رسیدن به فینال رقابت های قهرمانی جهان امشب شنبه به مصاف رقبای خود می روند.
ساعت مبارزه حساس کامران قاسمپور با حریف آمریکایی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رقابت های مرحله نیمه نهایی ۴ وزن نخست کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ طبق بزنامه اعلام شده از ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه امشب شنبه (۲۲ شهریور) در زاگرب کرواسی آغاز می شود.

طبق برنامه احمد محمدنژاد جوان نماینده وزن ۶۱ کیلوگرم ایران تقریبا از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۰:۴۰ در مبارزه نخست یا دوم به مصاف کوم هیوک کیم از کره شمالی می رود.

کامران قاسمپور دارنده ۲ مدال طلای جهان نیز در دیدار حساس مرحله نیمه نهایی وزن ۸۶ کیلوگرم، حدودا از ساعت ۲۱:۱۵ به مصاف زاهید والنسیا دارنده مدال برنز جهان از آمریکا می رود.

امیرحسین زارع آخرین نماینده ایران در ۴ وزن نخست و دارنده ۲ طلای جهان و یک نقره و یک برنز المپیک نیز در نیمه نهایی وزن ۱۲۵ کیلوگرم حدودا از ساعت ۲۱:۴۰ برابر شامیل شریف اف کشتی گیر روسی الاصل بحرین مبارزه خواهد کرد.

 

