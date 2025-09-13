وقوع دومین زمین لرزه در منطقه خشت فارس

به گزارش تابناک، به نقل از مرکز لرزه نگاری کشور، در ساعت ۱۹:۰۲ زمین لرزه دیگری به قدرت ۳.۲ در منطقه خشت فارس به وقوع پیوست.
خسارات جانی و مالی از زلزله خشت فارس گزارش نشده است
در همین حال، بخشدار بخش خشت با اشاره به وقوع زلزله ۴.۷ ریشتری در حوالی کوهستان و مناطق دور از سکونتگاههای این بخش گفت: خوشبختانه تاکنون هیچ خسارت جانی یا مالی گزارش نشده است.
جواد نوروزی بخشدار خشت در استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات وقوع زلزله در حوالی کوهستان و مناطق دور از سکونتگاهها، اعلام کرد که خوشبختانه تاکنون هیچ خسارت جانی یا مالی گزارش نشده است.
وی با بیان اینکه تیمهای امدادی در آمادهباش کامل قرار دارند، ادامه داد: وقوع زلزله در مناطق کوهستانی و دور از مناطق مسکونی بوده است.
بخشدار خشت افزود: با وجود فعال بودن تیمهای امدادی، خوشبختانه نیازی به مداخله جدی نبوده است.
نوروزی ضمن ابراز خرسندی از عدم وقوع خسارت جانی و مالی بر اهمیت آمادگی تیمهای امداد و نجات تأکید کرد و گفت: اخبار تکمیلی در صورت بروز هرگونه خسارت اعلام خواهد شد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید