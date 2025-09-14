فیروز کریمی در برنامه زنده تلویزیونی، او را با نوه هشت سالهاش مقایسه کرد و سردار آزمون با انتشار تصویری از خود در کنار الهویی، نوشت: «همیشه موفق باشی، تو از نظر ما بهترینی.»
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، به این اسامی توجه کنید؛ رحمان رضایی، آندرانیک تیموریان و هومن افاضلی. اینها تعدادی از اعضای کادرفنی تیم ملی فوتبال هستند. همانهایی که به اندازه مسئولیت و جایگاهشان در موفقیتها یا ناکامیهای تیم ملی سهم دارند، اما غالباً نامی از آنها مطرح نمیشود. بهخصوص در مقاطعی مثل این روزها که انتقادات از تیم ملی به دلیل نمایشهای ناامیدکننده در تورنمنت کافا ۲۰۲۵ اوج گرفته است.
اما هر چقدر این مربیان در سایه قرار دارند و به نوعی از گزند نقدها و اعتراضها در امان هستند، نام یک نفر بیش از آنچه در دایره اختیارات و وظایف دستیار سرمربی است، در کانون توجه قرار دارد؛ بعضاً حتی بیشتر از خودِ امیر قلعهنویی. صحبت از سعید الهویی، دستیار اول سرمربی تیم ملی است. نامی که قلعهنویی به او اعتماد و اعتقاد ویژهای دارد و تأکید میکند از پیشوند «دکتر» برای او حتماً استفاده شود.
یکی از ایرادهای بزرگی که به تیم ملی وارد است و از صغیر تا کبیر فوتبال ایران آن را نادرست میدانند، حضور سعید الهویی روی نیمکت تیم ملی به عنوان دستیار اول امیر قلعهنویی است. او را باید جنجالیترین نام در میان اعضای کادرفنی دانست، گرچه درباره بقیه اسامی هم بحث بسیار است و مشخصاً افرادی نیستند که در بزنگاهها توان کمک واقعی به سرمربی تیم را داشته باشند. در هر حال سعید الهویی نامی مناقشهبرانگیز است که انتخابش از همان ابتدا با واکنش منفی بدنه فوتبال مواجه شد.
خداداد عزیزی جزو اولین چهرههایی بود که موضع صریح و تندی علیه او گرفت. اما مدتی بعد که خداداد به عنوان مشاور فنی در جمع مربیان تیم ملی فوتبال حضور یافت، چرخشی ۱۸۰ درجهای داشت و نهتنها حرفش را پس گرفت بلکه حسابی برای الهویی سنگ تمام گذاشت: «امیرخان (قلعه نویی) همان زمان به من گفت که درباره الهویی زود قضاوت کردی. وقتی کنار تیم آمدم فهمیدم درست میگوید. من سالها فوتبال بازی کردم و در جام جهانی حضور داشتم، اما باید وقتی اشتباه میکنم به آن اعتراف کنم. سعید الهویی در طراحی تمرینات و آنالیز بسیار کاربلد است. تأکید میکنم که او بسیار به تیم ملی کمک میکند. این را در این چند روز که کنار تیم ملی بودم، به خوبی متوجه شدم.»
گرچه عزیزی مدتی بعد بازهم به الهویی تاخت. خداداد که از تیم ملی جدا شده بود، بهمن ماه ۱۴۰۲ در مصاحبهای به شدت علیه سعید الهویی و کیفیت فنی تیم ملی در جام ملتهای آسیا و شکست برابر قطر، موضعگیری کرد. او در بخشی از مصاحبهاش گفت: «آقای الهویی سبک شما سبک اکبر میثاقیان بود که در پرتاب اوت تبحر داشت! اگر قرار باشد آقای قلعهنویی هم مثل الهویی فکر کند، ما قطعاً پسرفت خواهیم کرد. قلعهنویی خیلی الهویی را قبول دارد و احتمالاً تفکراتش هم نزدیک به سرمربی تیم ملی است.»
همکاری سعید الهویی با امیر قلعهنویی نخستینبار در تراکتور شکل گرفت؛ زمانی که سرمربی کنونی تیم ملی در اواسط لیگ پانزدهم جانشین تونی اولیویرا شد و الهویی با قلعهنویی در تبریز کار کرد. این وضعیت پایهگذار همکاریهای بیشتر شد تا الهویی در ذوبآهن، سپاهان و گلگهر هم کنار قلعهنویی باشد و امتداد آن به تیمملی ختم شد. بر همین اساس، با توجه به سوابق او و نتایج ضعیف در گلگهر به عنوان سرمربی، الهویی از همان ابتدا با موج انتقاد و مخالفت تعدادی از پیشکسوتان، کارشناسان و حتی افکارعمومی مواجه شد.
از سویی در این مدت او بارها با دلایل مختلف در کانون توجه قرار گرفته است. یکبار در حاشیه مناظره سعید الهویی در ویژه برنامه جام ملتها، جواد خیابانی مربی تیم ملی را به نگاه از بالا متهم کرد. چند ماه پیش هم او اظهارنظری داشت که مورد توجه قرار گرفت. الهویی گفت: «ما از نقد دوستان استقبال میکنیم، اما باید نقد از روی آگاهی باشد.» در هر حال، رزومه الهویی در عرصه مربیگری چندان قابل اعتنا نیست و او بیشتر به واسطه فعالیتهای تحلیلی و آنالیز شناخته میشود. در چنین شرایطی، ایفای نقش بزرگ از ترکیب تیم گرفته تا برنامههای تمرینی، مؤید جایگاه او نزد قلعهنویی است.
با تمام این اوصاف، با پایان تورنمنت کافا و در حالی که تحلیلها و بررسیهای تازه از تیم ملی شکل گرفته بود، یکبار دیگر نام سعید الهویی در پیشانی نقدها و حتی کنایهها قرار گرفت. فیروز کریمی، مربی بازنشسته فوتبال ایران، در برنامه زنده تلویزیونی گفت: «دستاورد حضور تیم ما در تورنمنت بیخاصیت کافا چه بود؟ نوه هشت ساله من هم کارهای سعید الهویی را میکند و چنان این موارد را پیدا میکند که من حیران میمانم.» سردار با انتشار تصویری از خود در کنار این مربی، نوشت: «همیشه موفق باشی، تو از نظر ما بهترینی.»
گرچه شواهد و قرائن نشان میدهد که سعید الهویی، حداقل به لحاظ تئوری از دانش روز فوتبال بهره میبرد و تأکید بر این نکته که ایرادات و نقدهای بسیاری هم به عملکرد و حتی حضور افرادی چون رحمان رضایی، هومن افاضلی و تیموریان وارد است، اما پرسش مهم این است که الهویی با مجموعهای از آنچه به آنها اشاره شد، نقطه قوت نیمکت تیمملی است یا پاشنه آشیل قلعهنویی!
