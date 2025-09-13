En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش پرسپولیس به لغو محرومیت بیرانوند

باشگاه پرسپولیس در پی دستور موقت صادره از سوی دادگاه داوری ورزش (CAS) در ارتباط با پرونده فسخ غیر موجه علیرضا بیرانوند، اطلاعیه‌ای را منتشر کرد.
کد خبر: ۱۳۲۸۱۸۹
| |
902 بازدید

واکنش پرسپولیس به لغو محرومیت بیرانوند

به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، دادگاه داوری ورزش در رسیدگی به پرونده فسخ بدون دلیل موجه بازیکن پیشین پرسپولیس، تا رسیدگی به پرونده و صدور حکم نهایی، دستور موقتی را صادر کرد.

بر این اساس به اطلاع هواداران عزیز می‌رساند؛ در خصوص دعوای مطروحه در دیوان داوری ورزش (CAS) پس از صدور رای از سوی کمیته استیناف، بازیکن مورد اشاره با مطرح کردن موضوع ملی‌پوش بودن، تحصیل منافع ملی، نزدیکی به رقابت‌های جام جهانی و مواردی دیگر برای توقف اجرای دادنامه صادره از سوی کمیته استیناف فدراسیون فوتبال خواهان دستور موقت تا تعیین تکلیف نهایی و تصمیم‌گیری قطعی از سوی دیوان داوری ورزش شد.

بدیهی است این دستور موقت، نافی فسخ غیر موجه و محکومیت وی نبوده و متعاقبا بنابر دعوای مطروحه از سوی باشگاه پرسپولیس و از سوی این بازیکن موضوع در دیوان داوری ورزش مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. ضمن آنکه باشگاه پرسپولیس بنا بر لایحه ارسالی به دیوان، به صراحت مخالفت خود را با توقف اجرای حکم اعلام داشته بود.

شایان ذکر است، باشگاه پرسپولیس با اتکا به تمام توانایی‌ها، پتانسیل‌های قانونی و ظرفیت‌های حقوقی همان‌گونه که پرونده را به نحو شایسته‌ای در کمیته وضعیت و کمیته استیناف فدراسیون فوتبال پیگیری نمود، با همین رویه در دیوان داوری ورزش (CAS) تا حصول نتیجه مطلوب دنبال خواهد کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
باشگاه پرسپولیس تهران علیرضا بیرانوند دادگاه داوری ورزش فسخ غیرموجه
بازخوانی تاریخ؛ چه کسی واژه "وسط باز" را در سیاست ایران جا انداخت؟
مقایسه تیم ملی فوتبال ایران با آرژانتین؛ قلعه حفاظت شده از نقد!
حمله اسرائیل به قطر باعث نزدیکی اعراب خلیج فارس به ایران نمی‌شود/ «عادی‌سازی روابط» متوقف شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
استوری علیرضا بیرانوند بعد از حکم امروز فیفا
توقف موقت محرومیت ۴ ماهه بیرانوند با دستور CAS
خطر از دست دادن جام جهانی برای علیرضا بیرانوند/ دستور CAS به سود تراکتور و نیازمند؟
استوری بیرانوند برای زنان هوادار تراکتور +عکس
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۷ نظر)
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۰۸ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۹۵ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۶۸ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۵۹ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005ZWP
tabnak.ir/005ZWP