\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u0645\u062d\u0645\u062f\u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0627\u0645\u06cc\u0646\u200c\u0632\u0627\u062f\u0647\u060c \u062d\u0633\u0627\u0628\u0631\u0633 \u06a9\u0644 \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0648\u0632\u0627\u0631\u062a \u06a9\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u062d\u0633\u0627\u0628 \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u06cc \u062e\u0648\u062f \u00a0\u062f\u0631 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0627\u06cc\u06a9\u0633 \u0646\u0648\u0634\u062a: \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0645\u062d\u0627\u0633\u0628\u0627\u062a \u0628\u0647 \u0647\u0632\u06cc\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0646\u0627\u0645\u062a\u0639\u0627\u0631\u0641 \u062f\u0631 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u0645\u0639\u062f\u0646\u06cc \u0648 \u0635\u0646\u0639\u062a\u06cc \u06af\u0644 \u06af\u0647\u0631 \u0648\u0631\u0648\u062f \u06a9\u0631\u062f.\n\u00a0\n\u00a0\n