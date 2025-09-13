En
ورود دیوان محاسبات به هزینه‌های نامتعارف گل‌گهر

حسابرس کل دیوان در وزارت کار: دیوان محاسبات به هزینه‌های نامتعارف در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ورود کرد.
کد خبر: ۱۳۲۸۱۸۶
417 بازدید

به گزارش تابناک، محمدامین امین‌زاده، حسابرس کل دیوان در وزارت کار در حساب کاربری خود  در شبکه ایکس نوشت: دیوان محاسبات به هزینه‌های نامتعارف در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ورود کرد.

 

 

ورود دیوان محاسبات به هزینه‌های نامتعارف گل‌گهر

