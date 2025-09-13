En
امیرحسین زارع به نیمه‌نهایی رسید

امیرحسین زارع در یک‌چهارم وزن ۱۲۵ کیلو کشتی آزاد قهرمانی جهان ۱۰ بر صفر مقابل ماناشویلی از گرجستان به پیروزی رسید.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ امیرحسین زارع در یک‌چهارم وزن ۱۲۵ کیلو کشتی آزاد قهرمانی جهان ۱۰ بر صفر مقابل ماناشویلی از گرجستان به پیروزی رسید.

