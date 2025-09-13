En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

محمدنژاد جوان به یک‌قدمی فینال رسید

«احمد محمدنژاد» جوان در یک‌چهارم وزن ۶۱ کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان با نتیجه ۸ بر ۴ مقابل کمیل کریموف از اوکراین به پیروزی رسید و راهی نیمه‌نهایی شد.
کد خبر: ۱۳۲۸۱۷۱
| |
431 بازدید
محمدنژاد جوان به یک‌قدمی فینال رسید

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ «احمد محمدنژاد» جوان در یک‌چهارم وزن ۶۱ کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان با نتیجه ۸ بر ۴ مقابل کمیل کریموف از اوکراین به پیروزی رسید و راهی نیمه‌نهایی شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
احمد جوان کشتی گیر مسابقات کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ نیمه نهایی کشتی آزاد
مقایسه تیم ملی فوتبال ایران با آرژانتین؛ قلعه حفاظت شده از نقد!
حمله اسرائیل به قطر باعث نزدیکی اعراب خلیج فارس به ایران نمی‌شود/ «عادی‌سازی روابط» متوقف شد
احضار عراقچی به مجلس بخاطر توافق با آژانس / تشریح جزئیات توافق در جلسه فوق العاده
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
یزدانی از رقابت‌های جهانی حذف شد
امیرحسین زارع به نیمه‌نهایی رسید
برد بی‌دردسر امیرحسین زارع
کامران قاسم پور با امتیاز عالی به یک‌چهارم رسید
کامبک نفس‌گیر کامران قاسم‌پور مقابل کادیف
صعود محمدنژاد جوان به یک چهارم نهایی
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۷ نظر)
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۰۸ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۹۵ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۶۸ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۶۶ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۵۹ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005ZW7
tabnak.ir/005ZW7