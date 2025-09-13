En
کولاک ستاره جوان در گام اول

احمد جوان نماینده ۶۱ کیلوگرم ایران، با نتیجه ۱۳-۲ مقابل کرامر از اکوادور پیروز شد و راهی دور بعد شد.
به گزارش تابناک؛ احمد جوان نماینده ۶۱ کیلوگرم ایران، با نتیجه ۱۳-۲ مقابل کرامر از اکوادور پیروز شد و راهی دور بعد شد.

