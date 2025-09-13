کولاک ستاره جوان در گام اول

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0627\u062d\u0645\u062f \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u06f6\u06f1 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u06af\u0631\u0645 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u060c \u0628\u0627 \u0646\u062a\u06cc\u062c\u0647 \u06f1\u06f3-\u06f2 \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644 \u06a9\u0631\u0627\u0645\u0631 \u0627\u0632 \u0627\u06a9\u0648\u0627\u062f\u0648\u0631 \u067e\u06cc\u0631\u0648\u0632 \u0634\u062f \u0648 \u0631\u0627\u0647\u06cc \u062f\u0648\u0631 \u0628\u0639\u062f \u0634\u062f.