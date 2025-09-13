En
امید جهان، خواننده جوان پاپ درگذشت

کد خبر: ۱۳۲۸۱۴۴
1176 بازدید
۴

امید جهان درگذشت

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ امید جهان خواننده ۴۴ ساله در حین اجرای کنسرت در شهر بم دچار حمله قلبی شد و بر اثر ایست قلبی راهی بیمارستان شد و امروز دار فانی را وداع گفت.

امید جهان خواننده درگذشت ایست قلبی کنسرت بم امیدجهان خواننده پاپ
نظرات بینندگان
ثیصصیص
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۲
0
14
چقدر ناراحت کننده بود این خبر .روحش شاد
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۲
0
4
نمیدونم پیر شدیم یا تو جوونی داریم میمیریم. روحش شاد
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۲
0
1
ای وای؟!
اینکه جوون بود
خواننده خوبی هم بود
روحش شاد
Fatemeh
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۲
0
0
خیلی خبر ناراحت کنننده ای بود حیف از جوونیش خدا به خانوادشون صبر بده?
tabnak.ir/005ZVg
