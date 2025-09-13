امید جهان، خواننده جوان پاپ درگذشت

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0645\u0647\u0631\u061b \u0627\u0645\u06cc\u062f \u062c\u0647\u0627\u0646 \u062e\u0648\u0627\u0646\u0646\u062f\u0647 \u06f4\u06f4 \u0633\u0627\u0644\u0647 \u062f\u0631 \u062d\u06cc\u0646 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u06a9\u0646\u0633\u0631\u062a \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631 \u0628\u0645 \u062f\u0686\u0627\u0631 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0642\u0644\u0628\u06cc \u0634\u062f \u0648 \u0628\u0631 \u0627\u062b\u0631 \u0627\u06cc\u0633\u062a \u0642\u0644\u0628\u06cc \u0631\u0627\u0647\u06cc \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0634\u062f \u0648 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u062f\u0627\u0631 \u0641\u0627\u0646\u06cc \u0631\u0627 \u0648\u062f\u0627\u0639 \u06af\u0641\u062a.