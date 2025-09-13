هشدار لاریجانی: با دیوانگی رژیم صهیونیستی مقابله کنید

علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی که در صفحه شخصی خود در فضای مجازی منتشر کرد، به دولتهای اسلامی هشدار داد که برگزاری اجلاسهای کنفرانس اسلامی بدون نتایج عملی، میتواند به تشویق رژیم صهیونیستی برای تجاوزات جدید منجر شود و از آنها خواست تا برای مقابله با این تهدید، «ستاد عملیات مشترک» تشکیل دهند.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی در ادامه با انتقاد از برگزاری اجلاسهای کنفرانس اسلامی و شورای امنیت بدون نتیجه عملی، تأکید کرد که این نشستها به منزله سفارش تجاوز جدید به رژیم صهیونیستی است.
لاریجانی خواستار تشکیل «ستاد عملیات مشترک» برای مقابله با دیوانگیهای رژیم صهیونیستی شد و افزود: چنین تصمیمی میتواند نگرانی ارباب این رژیم را افزایش دهد و او را وادار کند تا اوامر خود را تغییر دهد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین به دولتهای اسلامی توصیه کرد که برای مسلمانان مظلوم و گرسنه فلسطینی اقداماتی انجام دهند و حداقل برای جلوگیری از نابودی خودشان تصمیمات مؤثری اتخاذ کنند.
