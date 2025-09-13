En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

چند ماه باید کار کنیم تا بتونیم آیفون ۱۷ بخریم؟!

علی‌رغم اینکه قیمت جهانی سری آیفون ۱۷ قرار نیست افزایش خاصی داشته باشد، اما در ایران شاهد افزایش چشمگیر قیمت آنها در مقایسه با سری قبل خواهیم بود، چون ارزش پول ملی ما نسبت به قبل کمتر و کاهشی‌تر شده است.
کد خبر: ۱۳۲۸۱۳۵
| |
541 بازدید
|
۴

چند ماه باید کار کنیم تا بتونیم آیفون ۱۷ بخریم؟!

علی‌رغم اینکه قیمت جهانی سری آیفون ۱۷ قرار نیست افزایش خاصی داشته باشد، اما در ایران شاهد افزایش چشمگیر قیمت آن‌ها در مقایسه با سری قبل خواهیم بود چون ارزش پول ملی ما نسبت به قبل کمتر و کاهشی‌تر شده است.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت‌نیوز: قیمت مدل پایه آیفون ۱۷ بدون احتساب مالیات و گمرک در ایران با دلار آزاد حدود ۱۰۵ میلیون تومان می‌شود. حداقل حقوق سالانه کارگری در ایران (سال ۱۴۰۴) تقریبا ۱۲۰ میلیون‌تومان است. حالا اگر یک کارگر یا کارمند ایرانی بخواهد آیفون ۱۷ بخرد، چقدر باید پس‌انداز جمع کند؟

چند ماه باید کار کنیم تا بتونیم آیفون ۱۷ بخریم؟!

اشتراک گذاری
برچسب ها
آیفون آیفون ۱۷ قیمت آیفون حقوق کارگر خبر فوری خرید آیفون
حمله اسرائیل به قطر باعث نزدیکی اعراب خلیج فارس به ایران نمی‌شود/ «عادی‌سازی روابط» متوقف شد
احضار عراقچی به مجلس بخاطر توافق با آژانس / تشریح جزئیات توافق در جلسه فوق العاده
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آغاز پیش‌فروش آیفون 17/ تأخیر در تحویل آیفون 17 پرو مکس تا اکتبر
کار شایسته با حقوق ۱۰ میلیونی یک شوخی است!
قیمت آیفون تاشو؛ کابوس واقعی عاشقان اپل!
قیمت آیفون ۱۶ در ایران مشخص شد
قیمت آیفون ۱۷ پرو مکس ۲ ترابایتی اعلام شد
اعلام قیمت آیفون ۱۶ بعد از ثبت گمرکی
قیمت گوشی‌های آیفون ۹ درصد گران می‌شوند
سامسونگ دوباره اپل را مسخره کرد!
حقوق کارگر ۹ میلیون؛ قسط مسکن ۳۵ میلیون؟
قیمت آیفون ۱۶ حباب دارد، برای خرید عجله نکنید
قیمت گوشی‌های آیفون
چرا اکثر معامله‌گران ارز‌های دیجیتال متضرر می‌شوند؟
اعلام جزئیات حق گمرکی واردات انواع آیفون
قیمت ارزان‌ترین گوشی اپل در ایران
چگونه لایک‌ها را در اینستاگرام مخفی کنیم؟
قیمت روز گوشی موبایل
مصوبه مزد ۱۴۰۳ مطابق ماده ۴۱ قانون کار نیست
کارگران با حقوق خود آشنا نیستند
قیمت حدودی آیفون ۱۶ با تعرفه واردات ۳۰ درصدی
حقوق کارگر چینی از ایرانی بیشتر است!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۲
2
0
پاسخ
برای چی باید آیفون 17 بخریم؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۲
0
2
پاسخ
خسته نباشید به مسیولین بخاطر همه تلاش ها که در زندگی مردم مشخصه!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۲
0
1
پاسخ
چه اقتصاد ویرانی داریم.
دانیال
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۲
0
0
پاسخ
یعنی ما از هند هم بدبخت تریم!
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۶ نظر)
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۲۷۳ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۸۹ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۶۸ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۶۵ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۵۹ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005ZVX
tabnak.ir/005ZVX