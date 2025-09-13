چند ماه باید کار کنیم تا بتونیم آیفون ۱۷ بخریم؟!

علی‌رغم اینکه قیمت جهانی سری آیفون ۱۷ قرار نیست افزایش خاصی داشته باشد، اما در ایران شاهد افزایش چشمگیر قیمت آنها در مقایسه با سری قبل خواهیم بود، چون ارزش پول ملی ما نسبت به قبل کمتر و کاهشی‌تر شده است.

علی‌رغم اینکه قیمت جهانی سری آیفون ۱۷ قرار نیست افزایش خاصی داشته باشد، اما در ایران شاهد افزایش چشمگیر قیمت آن‌ها در مقایسه با سری قبل خواهیم بود چون ارزش پول ملی ما نسبت به قبل کمتر و کاهشی‌تر شده است.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت‌نیوز: قیمت مدل پایه آیفون ۱۷ بدون احتساب مالیات و گمرک در ایران با دلار آزاد حدود ۱۰۵ میلیون تومان می‌شود. حداقل حقوق سالانه کارگری در ایران (سال ۱۴۰۴) تقریبا ۱۲۰ میلیون‌تومان است. حالا اگر یک کارگر یا کارمند ایرانی بخواهد آیفون ۱۷ بخرد، چقدر باید پس‌انداز جمع کند؟